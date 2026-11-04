Военно-учетный документ в "Резерв+". Фото иллюстративное

Украинские предприятия, имеющие право бронировать военнообязанных сотрудников, проходят очередную проверку на соответствие установленным требованиям. Министерства, областные военные администрации и другие уполномоченные органы должны были пересмотреть действующие критерии критичности до 6 ноября включительно. Основанием для этого стала правительственная постановление №1328 от 23 октября 2026 года, вступившая в силу 27 октября. Проверка касается как самих требований, так и компаний, которым ранее присвоили соответствующий статус.

Однако наступление 7 ноября не означает автоматической отмены критичности или бронирования работников, сообщает портал Новини.LIVE.

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В каких случаях предприятие может лишиться критичности

Уполномоченным органам поручено привести отраслевые и региональные критерии в соответствие с новыми требованиями, а затем проверить предприятия, которые уже получили статус критически важных. Если из перечня исключат критерий, на основании которого конкретная компания получила критичность, орган должен принять отдельное решение об отмене ее статуса. До такого решения действующая критичность автоматически не прекращается.

Иная ситуация складывается, если прежний критерий сохраняется, но его условия становятся более строгими. Например, могут повысить необходимые показатели или установить дополнительные требования к предприятию. В таком случае компании придется оценить, соответствует ли она обновленным условиям. При этом постановление №1328 не предусматривает общего переходного периода, в течение которого все предприятия гарантированно смогут устранить несоответствия.

Что необходимо проверить работодателям

Предприятиям рекомендуется выяснить, по какому основанию им ранее предоставили статус критически важных, и отслеживать изменения в решениях профильного министерства или областной военной администрации. Особое внимание следует обратить на следующие вопросы:

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сохранился ли критерий, благодаря которому компания получила критичность;

не изменились ли требования и показатели для его выполнения;

предусмотрел ли уполномоченный орган дополнительный срок для подтверждения соответствия;

не принято ли отдельное решение об отмене статуса.

Сохранится ли бронирование сотрудников

Постановление №1328 предусматривает сохранение решений о предоставлении статуса критически важного предприятия, которые действовали на момент вступления документа в силу. Они продолжают применяться в пределах установленного срока, если уполномоченный орган не отменил их в предусмотренном порядке.

Работодателям важно следить не только за обновлением критериев, но и за официальными решениями относительно конкретной компании. Само завершение проверки не означает, что все ранее забронированные сотрудники автоматически теряют отсрочку.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о том, сколько в Украине военных пенсионеров и при каком условии они могли бы оказаться на фронте.

Также Новини.LIVE сообщали, как военнообязанные граждане могут защитить собственные права во время силовой мобилизации и дальнейшем взаимодействии с ТЦК и СП.