Работа ТЦК и СП в Украине. Фото иллюстративное

Изменение места жительства, контактного номера или других персональных сведений требует своевременного обновления информации в системе воинского учета. На выполнение этой обязанности законодательство отводит семь дней. Требование распространяется на призывников, военнообязанных и резервистов. При этом наличие отсрочки от мобилизации или бронирования не освобождает от соблюдения установленных правил.

Актуальность учетных сведений необходимо поддерживать независимо от текущего статуса человека, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "РадиоТрек".

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Согласно постановлению Кабинета министров №1487, военнообязанные должны сообщать об изменениях персональных данных в течение семи дней. В перечень сведений, которые могут потребовать обновления, входят:

адрес проживания;

номер мобильного телефона и электронная почта;

семейное положение;

место работы и должность;

сведения о состоянии здоровья.

Как передать обновленную информацию

Уточнить сведения можно несколькими способами: через приложение "Резерв+", при личном обращении в территориальный центр комплектования и социальной поддержки или через центр предоставления административных услуг, если такая услуга там доступна.

В электронном кабинете предусмотрена возможность направить запрос на исправление информации. При посещении ТЦК могут понадобиться паспорт, военно-учетный документ и бумаги, подтверждающие произошедшие изменения.

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Отдельно стоит учитывать, что отсрочка или бронирование не отменяют обязанностей по воинскому учету. Даже если гражданин не подлежит призыву на общих основаниях, он должен сообщать об изменении сведений в установленном порядке. Само обновление информации не означает автоматического направления на военную службу — это отдельная процедура, не связанная напрямую с внесением новых данных в реестр "Оберег".

Что предусмотрено за нарушение правил

За несоблюдение требований воинского учета предусмотрена административная ответственность. В период действия особого периода штраф за соответствующие нарушения может составлять от 17 000 до 25 500 гривен.

Применение взыскания зависит от обстоятельств дела и положений законодательства. Семидневный срок касается не только смены места жительства, но и других изменений персональных сведений, которые необходимо отразить в воинском учете.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что до 6 ноября включительно в Украине пересмотрят критерии бронирования. Многие предприятия могут потерять статус критических.

Также Новини.LIVE сообщали о том, почему огромное количество военных пенсионеров в Украине до сих пор не присоединилось к армии, и может ли это измениться в будущем.