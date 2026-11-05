Чоловік у центрі надання адміністративних послуг. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні військовозобов'язані повинні повідомляти ТЦК про зміну місця проживання протягом семи днів. Це правило діє навіть тоді, коли людина переїхала на сусідню вулицю або в інший район того самого міста. За несвоєчасне оновлення адреси можуть оштрафувати на суму до 25 500 гривень, однак покарання не є автоматичним.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф", якому ситуацію пояснив старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько.

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Коли потрібно повідомляти ТЦК

За словами Михайла Лобунька, військовозобов'язані мають сім днів, щоб повідомити про нове місце проживання. Це передбачено порядком ведення військового обліку, затвердженим постановою Кабміну № 1487.

"Вимога діє і тоді, коли людина переїхала на іншу вулицю чи в інший район того самого міста. Якщо дані не оновили, є ризик адміністративної відповідальності", — пояснив Михайло Лобунько.

Юрист наголосив, що відстань переїзду не має значення. Навіть якщо людина залишилася жити в тому самому населеному пункті, відомості про її фактичну адресу повинні бути актуальними.

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Який штраф загрожує

Якщо військовозобов'язаний не повідомив про переїзд у встановлений строк, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП. Під час особливого періоду штраф становить від 17 000 до 25 500 гривень. Однак сама наявність старої адреси у військово-облікових документах ще не означає, що людину обов'язково оштрафують. ТЦК повинен встановити обставини порушення та підтвердити їх доказами.

"Розмір штрафу — від 17 000 до 25 500 гривень. Але відповідальність не настає автоматично: під час розгляду справи треба встановити обставини порушення, перевірити докази й дотримання процедури", — зазначив Михайло Лобунько.

Юрист також звернув увагу, що закон передбачає винятки, коли необхідні персональні дані можуть бути отримані через електронну взаємодію державних реєстрів.

Чим небезпечна стара адреса

Окрім можливого штрафу, неоновлені дані створюють ризик пропустити повістку. Якщо її надішлють за адресою, зазначеною в реєстрі, за певних умов документ можуть вважати врученим навіть без особистого отримання.

Новини.LIVE розповідали, що військовозобов'язаний отримав штраф у 17 тисяч гривень через те, що не став на військовий облік за новою адресою. Чоловік раніше оновив свої дані через "Резерв+", однак ТЦК оштрафував його майже через рік. Апеляційний суд встановив, що центр комплектування пропустив строк притягнення до відповідальності. Постанову про штраф скасували, а провадження закрили.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов'язані можуть змінювати адресу проживання та контактний номер телефону через застосунок "Резерв+". Для цього не обов'язково особисто відвідувати територіальний центр комплектування. Міністерство оборони запровадило можливість дистанційного оновлення цих відомостей. Це дозволяє підтримувати військово-облікові дані в актуальному стані.

Також Новини.LIVE писали, що військовозобов'язаний оскаржив штраф за неявку до ТЦК. Повістку йому надіслали рекомендованим листом за адресою, яка була в офіційних облікових даних. Однак лист повернувся з позначкою про відсутність адресата, а чоловік у призначений день не з'явився. Після цього ТЦК притягнув його до адміністративної відповідальності.