Чоловік не забрав повістку з пошти і отримав штраф: що вирішив суд

Військовозобов'язаному львів'янину прийшла повістка поштою, але лист з документом повернувся з відміткою "адресат відсутній". Однак Шевченківський районний суд Львова вирішив, що навіть фактичне неотримання листа не звільняє особу від відповідальності, якщо документ був надісланий за офіційною адресою.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це йдеться у вироку суду.

Деталі справи

Чоловік оскаржив в суді постанову ТЦК про притягнення до адміністративної відповідальності за неявку за викликом під час мобілізації.

У матеріаліалах справи йдеться, що повістку сформували через Єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та направили рекомендованим листом за адресою, яка містилася в офіційних обліках. Згодом поштове відправлення повернулося з позначкою про відсутність адресата.

У визначений у повістці день чоловік до ТЦК не прибув. Після цього його доставили до територіального центру, де склали адміністративний протокол та винесли постанову про штраф.

Позивач наполягав, що не був належним чином повідомлений про виклик. Також він заявляв про порушення під час оформлення повістки — зокрема щодо підписанта документа та неповної адреси у поштовому відправленні.

Окрім цього, чоловік зазначав, що раніше вже уточнив військово-облікові дані та проходив медичний огляд, а тому, на його думку, повторний виклик був безпідставним. Він також наголошував, що не мав наміру ухилятися та добровільно прибув до ТЦК.

Рішення суду

Розглянувши усі документи та матеріали, суд підтримав позицію ТЦК. У підсумку суд дійшов висновку, що протокол був складений уповноваженою особою, чоловіку надали можливість дати пояснення, а постанова про штраф винесена законно та в межах повноважень ТЦК. Так, чоловік все ж має сплатити 25 500 грн.

Як писали Новини.LIVE, українці можуть сплатити штраф від ТЦК дистанційно, за допомогою застосунку "Резерв+". Але часто після такої сплати штрафу невдовзі з'являється повідомлення про нове порушення військового обліку.

Водночас Дмитро Лубінець заявив про покращення ситуації із ТЦК у деяких регіонах. За його словами, останні часом у Хмельницькій та Кіровоградській областях резонансних випадків не було.