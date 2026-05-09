Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Омбудсмен заявив про покращення ситуації із ТЦК у деяких регіонах

Омбудсмен заявив про покращення ситуації із ТЦК у деяких регіонах

Ua ru
Дата публікації: 9 травня 2026 06:35
Омбудсмен заявив про покращення ситуації із ТЦК у деяких регіонах
Дмитро Лубінець. Фото: Олександр Брамський/Суспільне Новини

В окремих регіонах України після зміни керівництва ТЦК та СП покращилася ситуація. Зокрема, йдеться про Хмельницьку та Кіровоградську області. Резонансних випадків там останнім часом не було.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Як реагують на порушення з боку працівників ТЦК та СП

Уповноважений Верховної Ради України із прав людини зазначив, що цьогоріч на порушення, які скоюють представники військкомату, почали реагувати правоохоронні органи. Зокрема, в Івано-Франківській області ДБР знайшло докази протиправної діяльності з боку ТЦК та СП. СБУ та Нацполіція наразі теж систематично проводять відпрацювання.

"За моїм неодноразовим наполяганням заборонили використовувати балаклави, перестали знімати знаки військових — шеврони... А нещодавно речники ТЦК та СП виходили в публічний простір і казали, що використовувати балаклави — це нормально. Хоча це прямо заборонено законодавством України", — зазначив Дмитро Лубінець.

Також він додав, що варто чекати нових новин щодо ТЦК та СП, і висловив сподівання, що ці звістки будуть позитивними.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини Дмитра Лубінця повідомляв, що у приміщеннях ТЦК та СП загинули троє людей. Трагічні випадки сталися на Київщині та у Дніпрі. Усі загиблі були цивільними.

Також Новини.LIVE з посиланням на нардепа Олександра Федієнка писав, що працівники ТЦК та СП іноді здійснюють заходи оповіщення, ховаючи свої обличчя за балаклавами. Балаклава — постійний атрибут військовослужбовців. Попри це, під час спілкування з цивільними працівники військкомату мають без жодного маскування та пред'являти посвідчення.

мобілізація Дмитро Лубінець ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації