Омбудсмен заявив про покращення ситуації із ТЦК у деяких регіонах

Дмитро Лубінець.

В окремих регіонах України після зміни керівництва ТЦК та СП покращилася ситуація. Зокрема, йдеться про Хмельницьку та Кіровоградську області. Резонансних випадків там останнім часом не було.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Як реагують на порушення з боку працівників ТЦК та СП

Уповноважений Верховної Ради України із прав людини зазначив, що цьогоріч на порушення, які скоюють представники військкомату, почали реагувати правоохоронні органи. Зокрема, в Івано-Франківській області ДБР знайшло докази протиправної діяльності з боку ТЦК та СП. СБУ та Нацполіція наразі теж систематично проводять відпрацювання.

"За моїм неодноразовим наполяганням заборонили використовувати балаклави, перестали знімати знаки військових — шеврони... А нещодавно речники ТЦК та СП виходили в публічний простір і казали, що використовувати балаклави — це нормально. Хоча це прямо заборонено законодавством України", — зазначив Дмитро Лубінець.

Також він додав, що варто чекати нових новин щодо ТЦК та СП, і висловив сподівання, що ці звістки будуть позитивними.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини Дмитра Лубінця повідомляв, що у приміщеннях ТЦК та СП загинули троє людей. Трагічні випадки сталися на Київщині та у Дніпрі. Усі загиблі були цивільними.

