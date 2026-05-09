Омбудсмен заявил об улучшении ситуации с ТЦК в некоторых регионах

Омбудсмен заявил об улучшении ситуации с ТЦК в некоторых регионах

Дата публикации 9 мая 2026 06:35
Дмитрий Лубинец. Фото: Александр Брамский/Суспільне Новини

В отдельных регионах Украины после смены руководства ТЦК и СП улучшилась ситуация. В частности, речь идет о Хмельницкой и Кировоградской областях. Резонансных случаев там в последнее время не было.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Как реагируют на нарушения со стороны работников ТЦК и СП

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека отметил, что в этом году на нарушения, которые совершают представители военкомата, начали реагировать правоохранительные органы. В частности, в Ивано-Франковской области ГБР нашло доказательства противоправной деятельности со стороны ТЦК и СП. СБУ и Нацполиция сейчас тоже систематически проводят отработки.

"По моему неоднократному настоянию запретили использовать балаклавы, перестали снимать знаки военных — шевроны... А недавно спикеры ТЦК и СП выходили в публичное пространство и говорили, что использовать балаклавы — это нормально. Хотя это прямо запрещено законодательством Украины", — отметил Дмитрий Лубинец.

Также он добавил, что стоит ждать новых новостей о ТЦК и СП, и выразил надежду, что эти известия будут положительными.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца сообщал, что в помещениях ТЦК и СП погибли три человека. Трагические случаи произошли в Киевской области и в Днепре. Все погибшие были гражданскими.

Также Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Александра Федиенко писал, что работники ТЦК и СП иногда осуществляют мероприятия оповещения, пряча свои лица за балаклавами. Балаклава — постоянный атрибут военнослужащих. Несмотря на это, во время общения с гражданскими работники военкомата должны быть без какой-либо маскировки и предъявлять удостоверение.

мобилизация Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
