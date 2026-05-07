Лубинец: в Украине проводят мониторинг ТЦК во всех регионах

Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что еженедельно проводятся мониторинги помещений территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По его словам, сейчас это приоритет. Кроме того, он назвал регионы с наибольшим количеством нарушений.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Мониторинг ТЦК

Лубинец отметил, что во время проверки в Ужгороде зафиксировали случай, когда в отдельном помещении содержалась группа украинцев до 50 суток без надлежащих юридических оснований.

"Я решил это показать, в том числе и публично, потому что я искренне убежден, что украинское общество должно знать о том, что не просто есть проблема, а есть организация, которая системно работает с этой проблематикой", — отметил он.

По его словам, неоднократно была критика со стороны ТЦК, что такое "нельзя показывать". Лубинец подчеркнул, что нельзя так нарушать права граждан Украины.

"Гораздо легче потом обвинять Лубинца, что якобы он подыгрывает российской пропаганде, вместо того, чтобы брать, выполнять свою работу и не нарушать права граждан Украины", — заявил омбудсмен.

Сейчас проверки проводятся во всех регионах Украины. Среди регионов с наибольшим количеством зафиксированных нарушений Лубинец назвал отдельные области, в частности Одессу, Закарпатье, Днепр и Львовскую область.

"Одесский регион на первом месте. Закарпатье даже на втором. Поэтому по Одессе еще ждите новое. Днепр так же отличается негативным, и Львовский регион, и уже там немножко меньше", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, недавно Лубинец заявил о серьезных нарушениях прав граждан в Ужгородском ТЦК. В частности, зафиксировали незаконное содержание людей и игнорирование состояния здоровья.

Впоследствии в ОК "Запад" сообщили, что проведут проверку в Ужгородском ТЦК. По результатам все материалы передадут в правоохранительные органы.