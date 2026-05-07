Лубінець: в Україні проводять моніторинг ТЦК у всіх регіонах

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що щотижня проводяться моніторинги приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За його словами, наразі це пріоритет. Крім того, він назвав регіони з найбільшою кількістю порушень.

Про це Дмитро Лубінець розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Моніторинг ТЦК

Лубінець зазначив, що під час перевірки в Ужгороді зафіксували випадок, коли в окремому приміщенні утримувалася група українців до 50 діб без належних юридичних підстав.

"Я вирішив це показати, в тому числі і публічно, бо я щиро переконаний, що українське суспільство повинно знати про те, що не просто є проблема, а є інституція, яка системно працює з цією проблематикою", — зазначив він.

За його словами, неодноразово була критика з боку ТЦК, що таке "не можна показувати". Лубінець наголосив, що не можна так порушувати права громадян України.

"Набагато легше потім звинувачувати Лубінця, що нібито він підіграє російській пропаганді, замість того, щоб брати, виконувати свою роботу і не порушувати права громадян України", — заявив омбудсмен.

Наразі перевірки проводяться у всіх регіонах України. Серед регіонів із найбільшою кількістю зафіксованих порушень Лубінець назвав окремі області, зокрема Одесу, Закарпаття, Дніпро та Львівщину.

"Одеський регіон на першому місці. Закарпаття навіть на другому. Тому по Одесі ще чекайте нове. Дніпро так само відрізняється негативним, і Львівський регіон, і вже там трошки менше", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Лубінець заявив про серйозні порушення прав громадян в Ужгородському ТЦК. Зокрема, зафіксували незаконне утримання людей та ігнорування стану здоровʼя.

Згодом в ОК "Захід" повідомили, що проведуть перевірку в Ужгородському ТЦК. За результатами усі матеріали передадуть до правоохоронних органів.