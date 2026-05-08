Главная ТЦК Лубинец: в ТЦК на Киевщине и в Днепре есть три случая гибели людей

Дата публикации 8 мая 2026 20:51
Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что зафиксировано три случая гибели гражданских в помещениях территориальных центров комплектования в Киевской области и в Днепре. По его словам, официально еще не доказано, но открыты уголовные производства.

Об этом Дмитрий Лубинец рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Гибель гражданских в помещениях ТЦК

Лубинец отметил, что в Киеве проверяли ТЦК и зафиксированы позорные случаи.

"К сожалению, у нас даже есть случай, где в помещениях ТЦК СП на Киевщине просто человека, на мой взгляд, физически забили, то есть убили, в помещение ТЦК СП. У нас три таких случая на территории Украины, по крайней мере то, что мне известно", — говорит он.

По его словам, по этим фактам открыты уголовные дела. Сейчас идет следствие. По мнению Лубинца, там все основания полагать, что это именно действия работников ТЦК повлекли гибель гражданских.

Он также добавил, что, по его информации, это может быть не окончательное количество подобных случаев.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Дмитрия Лубинца, еженедельно проводятся мониторинги помещений ТЦК. Он также назвал регионы с наибольшим количеством нарушений.

Ранее на Волыни мужчина разбил голову во время столкновения с сотрудниками ТЦК. По словам местных жителей, военнообязанного якобы затащили со двора в авто.

убийство Дмитрий Лубинец ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
