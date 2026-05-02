ТЦК На Волыни мужчина разбил голову во время столкновения с работниками ТЦК

На Волыни мужчина разбил голову во время столкновения с работниками ТЦК

Дата публикации 2 мая 2026 17:16
На Волыни мужчина разбил голову во время столкновения с работниками ТЦК
Стычка между мужчиной и работниками ТЦК. Фото: кадр из видео

В поселке Ратное Волынской области мужчина разбил голову во время столкновения с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. В сети начали распространяться видео, а местные жители утверждали, что военнообязанного якобы затащили со двора в авто.

Как сообщает Новини.LIVE, на инцидент отреагировали в Волынском областном ТЦК и СП.

Стычка мужчины с работниками ТЦК на Волыни

В сети опубликовали видео инцидента в поселке Ратно. По словам пользователей, работники ТЦК якобы затащили мужчину со двора в авто, а впоследствии появилось фото с травмой головы.

Внимание! Фото 18+, содержит чувствительный контент!

Бійка чоловіка з працівниками ТЦК на Волині
Мужчина получил травму головы. Фото: кадр из видео

В то же время в Волынском областном ТЦК заявили, что во время оповещения трое мужчин пытались убежать и оказали сопротивление, в результате чего были травмированы военнослужащие и поврежден служебный транспорт.

"Один из военнообязанных в результате собственной неосторожности получил телесные повреждения. Военнослужащие ТЦК и СП обеспечили его сопровождение в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ТЦК отметили, что никаких мер физического воздействия к мужчине со стороны военнослужащих не применялось и он не имеет претензий к действиям работников ТЦК и СП.

Скриншот сообщения Волынского областного ТЦК и СП

В то же время после распространения заявления Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно этого инцидента, руководство Волынского ОТЦК и СП инициировало служебную проверку. По ее результатам обещают дать правовую оценку действиям группы оповещения.

"В то же время, хотим дополнить тезисы Уполномоченного по правам человека видеоматериалами, которые подробнее раскроют начало инцидента и объясняют логику дальнейшего развития событий. По имеющимся видеоматериалам, транспортное средство нарушителей, игнорируя законные требования полицейских об остановке, на высокой скорости начало убегать от представителей правоохранительных органов. Все это происходило в жилой зоне, что подвергало опасности граждан. На видео четко зафиксированы многочисленные нарушения Правил дорожного движения со стороны беглецов", — говорится в сообщении.

В ТЦК призвали граждан соблюдать требования законодательства, иметь при себе военно-учетные документы и не сопротивляться представителям полиции и центров комплектования.

Как писали Новини.LIVE, в Ровенской области военный стрелял по работникам ТЦК. В результате обстрела два человека получили телесные повреждения от осколков стекла, их госпитализировали. Мужчине сообщили о подозрении.

Также мы писали, что 30 апреля в Белой Церкви возле здания ТЦК прогремел взрыв. Местный житель бросил гранату. Правоохранители задержала его в тот же день.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
