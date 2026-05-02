На Волині чоловік розбив голову під час сутички з працівниками ТЦК

Сутичка між чоловіком та працівниками ТЦК. Фото: кадр з відео

У селищі Ратне Волинської області чоловік розбив голову під час сутички з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Мережею почали поширюватися відео, а місце жителі стверджували, що військовозобов'язаного нібито затягнули з подвір'я в авто.

Як повідомляє Новини.LIVE, на інцидент відреагували у Волинському обласному ТЦК та СП.

У мережі опублікували відео інциденту в селищі Ратне. За словами користувачів, працівники ТЦК нібито затягнули чоловіка з подвір'я в авто, а згодом з'явилося фото з травмою голови.

Чоловік отримав травму голови. Фото: кадр з відео

Водночас у Волинському обласному ТЦК заявили, що під час оповіщення троє чоловіків намагалися втекти та чинили опір, унаслідок чого було травмовано військовослужбовців і пошкоджено службовий транспорт.

"Один із військовозобов'язаних внаслідок власної необережності отримав тілесні ушкодження. Військовослужбовці ТЦК та СП забезпечили його супровід до медичного закладу для надання необхідної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у ТЦК зазначили, що жодних заходів фізичного впливу до чоловіка з боку військовослужбовців не застосовувалося і він не має претензій до дій працівників ТЦК та СП.

Скриншот допису Волинського обласного ТЦК та СП

Водночас після поширення заяви Уповноваженого Верховної Ради з прав людини щодо цього інциденту, керівництво Волинського ОТЦК та СП ініціювало службову перевірку. За її результатами обіцяють надати правову оцінку діям групи оповіщення.

"Водночас, хочемо доповнити тези Уповноваженого з прав людини відеоматеріалами, які детальніше розкриють початок інциденту та пояснюють логіку подальшого розвитку подій. За наявними відеоматеріалами, транспортний засіб порушників, ігноруючи законні вимоги поліцейських щодо зупинки, на високій швидкості почав втікати від представників правоохоронних органів. Все це відбувалося у житловій зоні, що наражало на небезпеку громадян. На відео чітко зафіксовано численні порушення Правил дорожнього руху з боку втікачів", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК закликали громадян дотримуватися вимог законодавства, мати при собі військово-облікові документи та не чинити опір представникам поліції й центрів комплектування.

Як писали Новини.LIVE, на Рівненщині військовий стріляв по працівниках ТЦК. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали тілесні ушкодження від уламків скла, їх госпіталізували. Чоловіку повідомили про підозру.

Також ми писали, що 30 квітня у Білій Церкві біля будівлі ТЦК пролунав вибух. Місцевий мешканець кинув гранату. Правоохоронці затримала його у той же день.