Зняли групу інвалідності: ТЦК може мобілізувати

Громадяни з інвалідністю не підлягають мобілізації у особливий період. Але після зняття інвалідності ситуація для військовозобов’язаного громадянина миттєво змінюється. Таку особу можуть відправити на ВЛК і мобілізувати.

Військовий облік громадян з інвалідністю

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку. Під час дії воєнного стану військово-лікарська комісія потрібна для ефективного проведення мобілізації.

Частина громадян згідно із законодавством не має проходити військово-лікарську комісію. Це, зокрема, особи, у яких встановлена група інвалідності.

До юристів звернувся громадянин, який мав групу інвалідності. Але, як пояснив чоловік, нещодавно вона була скасована.

Мобілізація після зняття групи інвалідністю

Громадянин поцікавився, чи підпадає він у теперішній ситуації під мобілізацію. Адвокат Євген Олександрович, коментуючи цей випадок, наголосив: "Вам можуть видати повістку про виклик на ВЛК, видати направлення на ВЛК".

Крім того, додав Олександрович, щодо такого громадянина група оповіщення ТЦК має право здійснити адмінзатримання. Адвокат підкреслив: "Працівники поліції можуть затримати і доставити до ТЦК та СП, які можуть направити на ВЛК".

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив правомірність мобілізації такого громадянина. Дерій запевнив: "На жаль, без оформленої відстрочки Ви підлягаєте направленню на ВЛК з подальшою мобілізацією. При зустрічі з ТЦК Вам можуть вручити повістку".

Особи з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи не підлягають призову під час мобілізації. Водночас для тих, кому інвалідність встановили після 24 лютого 2022 року, передбачено повторні медогляди.

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо у когось із його батьків є офіційно встановлена інвалідність. Але у такій ситуації важливою є і група інвалідності, і наявність інших родичів.