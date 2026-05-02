Видео

Сняли группу инвалидности: ТЦК может мобилизовать

Сняли группу инвалидности: ТЦК может мобилизовать

Дата публикации 2 мая 2026 06:30
Сняли группу инвалидности: ТЦК может мобилизовать
Мобилизованные граждане в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командования ТрО ВСУ

Граждане с инвалидностью не подлежат мобилизации в особый период. Но после снятия инвалидности ситуация для военнообязанного гражданина мгновенно меняется. Такое лицо могут отправить на ВВК и мобилизовать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет граждан с инвалидностью

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета. Во время действия военного положения военно-врачебная комиссия нужна для эффективного проведения мобилизации.

Часть граждан согласно законодательству не должна проходить военно-врачебную комиссию. Это, в частности, лица, у которых установлена группа инвалидности.

К юристам обратился гражданин, который имел группу инвалидности. Но, как пояснил мужчина, недавно она была отменена.

Мобилизация после снятия группы инвалидностью

Гражданин поинтересовался, подпадает ли он в нынешней ситуации под мобилизацию. Адвокат Евгений Александрович, комментируя этот случай, отметил: "Вам могут выдать повестку о вызове на ВВК, выдать направление на ВВК".

Кроме того, добавил Александрович, в отношении такого гражданина группа оповещения ТЦК имеет право осуществить админзадержание. Адвокат подчеркнул: "Работники полиции могут задержать и доставить в ТЦК и СП, которые могут направить на ВВК".

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил правомерность мобилизации такого гражданина. Дерий заверил: "К сожалению, без оформленной отсрочки Вы подлежат направлению на ВВК с последующей мобилизацией. При встрече с ТЦК Вам могут вручить повестку".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие есть нюансы процесса воинского учета и мобилизации лиц с инвалидностью.

Лица с инвалидностью I, II и III группы не подлежат призыву по мобилизации. В то же время для тех, кому инвалидность установили после 24 февраля 2022 года, предусмотрены повторные медосмотры.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, является ли инвалидность родителей достаточным основанием для отсрочки.

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если у кого-то из его родителей есть официально установленная инвалидность. Но в такой ситуации важна и группа инвалидности, и наличие других родственников.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
