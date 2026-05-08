Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Лубінець: у ТЦК на Київщині та в Дніпрі є три випадки загибелі людей

Лубінець: у ТЦК на Київщині та в Дніпрі є три випадки загибелі людей

Ua ru
Дата публікації: 8 травня 2026 20:51
Лубінець: у ТЦК на Київщині та в Дніпрі є три випадки загибелі людей
Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що зафіксовано три випадки загибелі цивільних у приміщеннях територіальних центрів комплектування на Київщині та у Дніпрі. За його словами, офіційно ще не доведено, але відкрито кримінальні провадження.

Про це Дмитро Лубінець розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Загибель цивільних у приміщеннях ТЦК

Лубінець зазначив, що у Києві перевіряли ТЦК та зафіксовано ганебні випадки

"На жаль, у нас навіть є випадок, де в приміщеннях ТЦК СП на Київщині просто людину, на мій погляд, фізично забили, тобто вбили, в приміщення ТЦК СП. У нас три такі випадки на території України, принаймні те, що мені відомо", — каже він.

За його словами, за цими фактами відкриті кримінальні справи. Наразі триває слідство. На думку Лубінця, там всі підстави вважати, що це саме дії працівників ТЦК спричинили загибель цивільних. 

Читайте також:

Він також додав, що, за його інформацією, це може бути не остаточна кількість подібних випадків.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця, щотижня проводяться моніторинги приміщень ТЦК. Він також назвав регіони із найбільшою кількістю порушень.

Раніше на Волині чоловік розбив голову під час сутички зі співробітниками ТЦК. За словами місцевих жителів, військовозобовʼязаного нібито затягнули з подвірʼя в авто.

вбивство Дмитро Лубінець ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації