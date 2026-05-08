Лубінець: у ТЦК на Київщині та в Дніпрі є три випадки загибелі людей

Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що зафіксовано три випадки загибелі цивільних у приміщеннях територіальних центрів комплектування на Київщині та у Дніпрі. За його словами, офіційно ще не доведено, але відкрито кримінальні провадження.

Про це Дмитро Лубінець розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Загибель цивільних у приміщеннях ТЦК

Лубінець зазначив, що у Києві перевіряли ТЦК та зафіксовано ганебні випадки.

"На жаль, у нас навіть є випадок, де в приміщеннях ТЦК СП на Київщині просто людину, на мій погляд, фізично забили, тобто вбили, в приміщення ТЦК СП. У нас три такі випадки на території України, принаймні те, що мені відомо", — каже він.

За його словами, за цими фактами відкриті кримінальні справи. Наразі триває слідство. На думку Лубінця, там всі підстави вважати, що це саме дії працівників ТЦК спричинили загибель цивільних.

Читайте також:

Він також додав, що, за його інформацією, це може бути не остаточна кількість подібних випадків.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця, щотижня проводяться моніторинги приміщень ТЦК. Він також назвав регіони із найбільшою кількістю порушень.

Раніше на Волині чоловік розбив голову під час сутички зі співробітниками ТЦК. За словами місцевих жителів, військовозобовʼязаного нібито затягнули з подвірʼя в авто.