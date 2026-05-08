ТЦК незаконно поставили на воинский учет: что делать

Выдача повестки. Фото: armyinform.com.ua

Граждане Украины, которых незаконно восстановили на воинском учете, имеют право обжаловать это решение. Сначала надо обратиться в ТЦК, но если будет отрицательный ответ, тогда уже стоит подать иск в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA".

Как исключить себя с воинского учета

Сейчас существует несколько причин, чтобы ТЦК исключили гражданина с воинского учета. В частности, мужчин исключают автоматически, когда они достигают предельного возраста пребывания в запасе (60 лет), и когда гражданин не может проходить службу по состоянию здоровья.

В целом процесс исключения лица с воинского учета является необратимым, но бывают случаи, когда ТЦК незаконно восстанавливают граждан на воинском учете.

Именно с такой проблемой к юристам обратился человек, который несколько лет назад был исключен из воинского учета, но в реестре "Оберіг" и приложении "Резерв+" он до сих пор значится как военнообязанный.

Читайте также:

По словам гражданина, он хотел узнать, как действовать в подобной ситуации и нужно ли сразу подавать иск в суд. В ответ юристы объяснили, что прежде всего стоит попробовать решить вопрос через ТЦК, а уже после этого рассматривать судебный путь.

"Перед тем, как обращаться в суд, стоит обратиться в ТЦК с заявлением. В нем Вы просите объяснить, почему Вас восстановлено на воинском учете и одновременно просите исключить из него. Заявление лучше всего отправить по почте с описью вложения. А когда придет ответ (отрицательный), можно обращаться в окружной административный суд с исковым заявлением", — написал юрист. Андрей Брылев.

Как сообщало Новини.LIVE, если гражданина незаконно вернули на воинский учет, то до исключения с учета его не выпустят за границу.

Также мы писали, что ТЦК заносить в реестр "Оберіг" информацию о нарушении гражданами правил воинского учета. Однако эту информацию может внести только после того, как будет утверждено соответствующее постановление с участием самого нарушителя. Без постановления внесение данных в "Оберіг" является некорректным.