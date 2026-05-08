ТЦК незаконно поставили на військовий облік: що робити

Громадяни України, яких незаконно поновили на військовому обліку, мають право оскаржити це рішення. Спершу треба звернутися до ТЦК, але якщо буде негативна відповідь, тоді вже варто подати позов до суду.

Як виключити себе з військового обліку

Наразі існує кілька причин, щоб ТЦК виключили громадянина з військового обліку. Зокрема, чоловіків виключають автоматично, коли вони досягають граничного віку перебування в запасі (60 років), і коли громадянин не може проходити службу за станом здоров'я.

Загалом процес виключення особи з військового обліку є незворотним, але трапляються випадки, коли ТЦК незаконно поновлюють громадян на військовому обліку.

Саме з такою проблемою до юристів звернувся чоловік, який кілька років тому був виключений з військового обліку, але у реєстрі "Оберіг" та застосунку "Резерв+" він досі значиться як військовозобов’язаний.

За словами громадянина, він хотів дізнатися, як діяти в подібній ситуації та чи потрібно одразу подавати позов до суду. У відповідь юристи пояснили, що насамперед варто спробувати владнати питання через ТЦК, а вже після цього розглядати судовий шлях.

"Перед тим, як звертатися до суду, варто звернутися до ТЦК з заявою. В ній Ви просите пояснити, чому Вас поновлено на військовому обліку і водночас просите виключити з нього. Заяву краще за все відправити поштою з описом вкладення. А коли прийде відповідь (негативна), можна звертатися до окружного адміністративного суду з позовною заявою", — написав юрист. Андрій Брильов.

ТЦК заносити у реєстр "Оберіг" інформацію про порушення громадянами правил військового обліку. Однак цю інформацію може внести лише після того, як буде затверджено відповідну постановку за участі самого порушника. Без постанови внесення даних в "Оберіг" є некоректним.