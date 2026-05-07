ТЦК не має права вносити в реєстр порушення без постанови

Співробітники територіального центру комплектування. Фото: "Суспільне Луцьк"

Територіальний центр комплектування має заносити у реєстр "Оберіг" інформацію про порушення громадянами правил військового обліку. Але внести цю інформацію можна лише після затвердження відповідної постанови, за участі самого порушника. Без постанови внесення даних у "Оберіг" вважається некоректним.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реєстр "Оберіг"

В Україні навесні 2024 року запрацював реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Оберіг". Цей реєстр є електронною базою даних.

У цій базі зберігається інформація щодо всіх осіб на військовому обліку. Реєстр "Оберіг" наповнюється автоматично інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК та СП, за допомогою ЦНАП або "Резерв+".

Військовозобов'язані громадяни мають можливість перевірити інформацію про себе, яка міститься в реєстрі "Оберіг". Це можна зробити через електронний кабінет "Резерв+".

Інформація про порушення тільки через постанову

Юристи, коментуючи особливості процесу роботи реєстру "Оберіг", пояснили, що інформація про порушення правил військового обліку не може просто так потрапити у цю базу даних. Йшлося, зокрема, про можливість внесення в "Оберіг" штрафу без повідомлення самого порушника.

Юрист Владислав Дерій пояснив, чому так відбувається: "До Єдиного державного реєстру можуть вноситися лише дані про притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема за статтями 210, 210-1 КУпАП. Тобто це можливо за наявності протоколу і постанови, ухваленої уповноваженою посадовою особою ТЦК".

Таким чином, підкреслив Дерій, ТЦК має ухвалити постанову, у цьому процесі має брати участь і сам порушник. Інакше, запевнив юрист, це незаконно: "Сам факт внесення в Реєстр відмітки про "порушення правил військового обліку" без відповідної постанови є протиправним".

Державний реєстр "Оберіг" зберігає усі персональні та службові дані трьох категорій громадян, які перебувають на військовому обліку. Це призовники, військовозобов’язані та резервісти.

