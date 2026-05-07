ТЦК не имеет права вносить в реестр нарушения без постановления

ТЦК не имеет права вносить в реестр нарушения без постановления

Дата публикации 7 мая 2026 15:33
Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: "Суспільне Луцьк"

Территориальный центр комплектования должен заносить в реестр "Оберіг" информацию о нарушении гражданами правил воинского учета. Но внести эту информацию можно только после утверждения соответствующего постановления, при участии самого нарушителя. Без постановления внесение данных в "Оберіг" считается некорректным.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реестр "Оберіг"

В Украине весной 2024 года заработал реестр военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг". Этот реестр является электронной базой данных.

В этой базе хранится информация обо всех лицах на воинском учете. Реестр "Оберіг" наполняется автоматически информацией из различных государственных реестров, а также данными, собранными работниками ТЦК и СП, с помощью ЦНАП или "Резерв+".

Военнообязанные граждане имеют возможность проверить информацию о себе, которая содержится в реестре "Оберіг". Это можно сделать через электронный кабинет "Резерв+".

Информация о нарушениях только через постановление

Юристы, комментируя особенности процесса работы реестра "Оберіг", объяснили, что информация о нарушении правил воинского учета не может просто так попасть в эту базу данных. Речь шла, в частности, о возможности внесения в "Оберіг" штрафа без уведомления самого нарушителя.

Юрист Владислав Дерий объяснил, почему так происходит: "В Единый государственный реестр могут вноситься только данные о привлечении к административной ответственности, в частности по статьям 210, 210-1 КУоАП. То есть это возможно при наличии протокола и постановления, принятого уполномоченным должностным лицом ТЦК".

Таким образом, подчеркнул Дерий, ТЦК должен принять постановление, в этом процессе должен участвовать и сам нарушитель. Иначе, заверил юрист, это незаконно: "Сам факт внесения в Реестр отметки о "нарушении правил воинского учета" без соответствующего постановления является противоправным".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие данные вносятся в "Оберіг" и когда эти данные уничтожают.

Государственный реестр "Оберіг" хранит все персональные и служебные данные трех категорий граждан, состоящих на воинском учете. Это призывники, военнообязанные и резервисты.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как происходит исправление данных в "Оберіг" через ТЦК и "Резерв+".

В Украине продолжает работать государственный реестр "Оберіг". Это система, в которой собраны персональные и военно-учетные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Впрочем, бывают случаи, когда граждане замечают, что данные, которые они видят через приложение "Резерв+", не совпадают с фактическими.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
