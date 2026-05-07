Незаконне повернення на облік ТЦК: за кордон не випустять

Якщо громадянина незаконно повернули на військовий облік, він має право скасувати це рішення. Для цього потрібно надіслати в ТЦК відповідну заяву. До змін у реєстрі "Оберіг" незаконно повернений на облік не зможе виїхати за кордон.

Виключення з військового обліку

Громадян, які перебувають на військовому обліку в ТЦК, можуть виключити з обліку. Для цього є кілька законних підстав.

Так, з військового обліку виключають тих осіб, які досягли граничного віку перебування у запасі, 60 років. Крім того, виключення з військового обліку може відбутися через непридатність тієї чи іншої особи до військової служби.

Цей процес є остаточним і незворотним. Повернути громадян на військовий облік після виключення неможливо.

Виїхати за кордон неможливо

Втім, в Україні зафіксовані випадки, коли громадян, які раніше були виключені, повертають на військовий облік. Причиною подібних ситуацій стало те, що інформація про деякі випадки виключення з обліку не були внесені в реєстр "Оберіг".

До юристів звернувся громадянин, який виявив своє незаконне повернення на військовий облік, в "Резерв+" було вказано, що він є військовозобов’язаним. Чоловік поцікавився, чи може він виїхати за межі України в такій ситуації, та як її виправити.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи цю ситуацію: "Вам необхідно направити заяву до ТЦК із проханням внести вірні дані до реєстру "Оберіг". Бо, на жаль, із нинішнім записом у реєстрі, Ви не зможете перетнути кордон, якщо не маєте іншої підстави для виїзду".

Якщо громадянина незаконно повернули на військовий облік, він може скасувати це рішення у судовому порядку. За словами юристів, у таких справах суди масово стають на бік заявників і скасовують рішення ТЦК.

Якщо громадянина, виключеного з військового обліку, чомусь повернули на облік, це, скоріш за все, помилка територіального центру комплектування. У такому випадку громадянин має надіслати запит до того ТЦК, який повернув його на облік.