Головна ТЦК Незаконне повернення на облік ТЦК: за кордон не випустять

Дата публікації: 7 травня 2026 21:40
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Якщо громадянина незаконно повернули на військовий облік, він має право скасувати це рішення. Для цього потрібно надіслати в ТЦК відповідну заяву. До змін у реєстрі "Оберіг" незаконно повернений на облік не зможе виїхати за кордон.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з військового обліку

Громадян, які перебувають на військовому обліку в ТЦК, можуть виключити з обліку. Для цього є кілька законних підстав.

Так, з військового обліку виключають тих осіб, які досягли граничного віку перебування у запасі, 60 років. Крім того, виключення з військового обліку може відбутися через непридатність тієї чи іншої особи до військової служби.

Цей процес є остаточним і незворотним. Повернути громадян на військовий облік після виключення неможливо.

Виїхати за кордон неможливо

Втім, в Україні зафіксовані випадки, коли громадян, які раніше були виключені, повертають на військовий облік. Причиною подібних ситуацій стало те, що інформація про деякі випадки виключення з обліку не були внесені в реєстр "Оберіг".

До юристів звернувся громадянин, який виявив своє незаконне повернення на військовий облік, в "Резерв+" було вказано, що він є військовозобов’язаним. Чоловік поцікавився, чи може він виїхати за межі України в такій ситуації, та як її виправити.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи цю ситуацію: "Вам необхідно направити заяву до ТЦК із проханням внести вірні дані до реєстру "Оберіг". Бо, на жаль, із нинішнім записом у реєстрі, Ви не зможете перетнути кордон, якщо не маєте іншої підстави для виїзду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як суди вирішують питання незаконного повернення на облік ТЦК.

Якщо громадянина незаконно повернули на військовий облік, він може скасувати це рішення у судовому порядку. За словами юристів, у таких справах суди масово стають на бік заявників і скасовують рішення ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, куди саме звертатись у ситуації, коли виключеного повернув на військовий облік інший ТЦК.

Якщо громадянина, виключеного з військового обліку, чомусь повернули на облік, це, скоріш за все, помилка територіального центру комплектування. У такому випадку громадянин має надіслати запит до того ТЦК, який повернув його на облік.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
