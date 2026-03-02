Повернення на військовий облік - які рішення ухвалюють суди

ТЦК та судове засідання – шляхи оскарження рішення про військовий облік. Фото: "Гречка", "Твоє місто". Колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянина незаконно повернули на військовий облік, він може скасувати це рішення у судовому порядку. За словами юристів, у таких справах суди масово стають на бік заявників і скасовують рішення ТЦК.

Оскарження рішення ТЦК

Громадяни, які за станом здоров’я визнані непридатними до військової служби, мають бути виключені з військового обліку. Втім, частину громадян ТЦК в той чи інший спосіб повертає на облік.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився процесом оскарження повернення його на військовий облік. Зокрема, чоловіка зацікавило, якою є ситуація з оскарженням рішень ТЦК в українських судах.

Юристи пояснили, що таке рішення можна оскаржити і в досудовому порядку, хоч це малоімовірно. "Одразу хотів би зазначити, що все таки будьте готові йти до суду. Як показує все ж таки практика, ТЦК добровільно вносять зміни не так часто, як хотілося б", — наголосив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Коли подавати до суду і якою буде реакція

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, коли треба подавати заяву до суду. Також Дерій розповів, як довго потрібно чекати перед тим, як розпочинати судову тяганину.

"Вам обов'язково потрібно рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформацію про Ваше виключення з обліку до Реєстру Оберіг. До заяви потрібно прикріпити копію паперового ВОД", — такий крок, за словами юриста, має передувати можливому судовому позову.

"Якщо протягом 5 робочих днів зміни не будуть внесені, Ви зможете оскаржити таку бездіяльність ТЦК у судовому порядку. Суди масово задовольняють такі позови", — наголосив Владислав Дерій.

Для цього потрібно перш за все підготувати позовну заяву. Також потрібно зібрати усі необхідні докази незаконних дій ТЦК.

Теоретично розшук ТЦК можна скасувати, наголосили юристи. Але це можливо лише тоді, коли є реальні підстави вважати його незаконним або таким, що оформлений з порушенням процедури.