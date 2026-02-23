Як від 1 березня 2026 року в Україні посилять військовий облік

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Житомирський обласний ТЦК та СП

Від 1 березня в Україні більш посилено контролюватимуть військовий облік. Громадяни мають вчасно оновлювати персональні дані, інформувати ТЦК про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти та місця роботи. За порушення цих вимог передбачається адміністративна відповідальність.

Про це в коментарі виданню "Факти" повідомила адвокатка LEGAL STRATEGY Віолетта Монастирська, передає Новини.LIVE.

Як зміниться військовий облік від 1 березня

Наразі триває цифровізація мобілізаційних процесів. Запровадили електронні повідомлення про повістки в "Резерв+", діє експериментальний проєкт автоматичної постановки на облік, а відстрочки та бронювання інтегрують із державними реєстрами.

Нової моделі мобілізації від 1 березня не буде, але відбуватиметься поступовий перехід до більш суворого адміністрування, цифрового контролю та перевірки підстав для відстрочки. Ключовим правилом для військовозобов'язаних є своєчасне оновлення даних, а в разі наявності прав на відстрочку документальне підтвердження таких підстав.

Нагадаємо, у березні в Україні триватиме мобілізація. Деякі категорії громадян можуть отримати повістку.

Також ми повідомляли, що відстрочку можна оформити не лише у ЦНАПі. Деякі громадяни мають право скористатися послугою в застосунку "Резерв+".