Головна ТЦК Як оновити військово-облікові дані у 2026 році

Як оновити військово-облікові дані у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 21:40
Оновлення даних в ТЦК 2026 - як це зробити
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Пройти процес оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаний громадянин може і в 2026 році. Юристи пояснили, як це зробити і які наслідки можуть мати місце у такій ситуації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Оновлення військово-облікових даних 2026 року

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, частиною якої є процедура оновлення військово-облікових даних.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася можливістю оновлення військово-облікових даних її чоловіком у 2026 році.

"Для оновлення даних та подальшого бронювання чоловіку потрібно скачати "Резерв+" та вказати адресу реєстрації місця проживання", — зазначив у поясненні громадянину юрист Владислав Дерій.

Що чекає на громадянина після встановлення "Резерв+"

У такій ситуації, визнав юрист, громадянина можуть оголосити у розшук, якщо він раніше порушив правила військового обліку.

Дерій пояснив, що потрібно робити у такій ситуації.

"Якщо чоловіка оголосять у розшук, то, щоб його зняти, потрібно це оскаржувати у досудовому порядку або сплатити штраф 8500 гривень через "Резерв+", — наголосив правник.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
