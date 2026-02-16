Оновлення даних в ТЦК 2026 - як це зробити

Як оновити військово-облікові дані у 2026 році
Пройти процес оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаний громадянин може і в 2026 році. Юристи пояснили, як це зробити і які наслідки можуть мати місце у такій ситуації.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Оновлення військово-облікових даних 2026 року
В Україні продовжується процес загальної мобілізації, частиною якої є процедура оновлення військово-облікових даних.
До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася можливістю оновлення військово-облікових даних її чоловіком у 2026 році.
"Для оновлення даних та подальшого бронювання чоловіку потрібно скачати "Резерв+" та вказати адресу реєстрації місця проживання", — зазначив у поясненні громадянину юрист Владислав Дерій.
Що чекає на громадянина після встановлення "Резерв+"
У такій ситуації, визнав юрист, громадянина можуть оголосити у розшук, якщо він раніше порушив правила військового обліку.
Дерій пояснив, що потрібно робити у такій ситуації.
"Якщо чоловіка оголосять у розшук, то, щоб його зняти, потрібно це оскаржувати у досудовому порядку або сплатити штраф 8500 гривень через "Резерв+", — наголосив правник.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба іти до територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних.
Додамо, ми повідомляли про те, з якого віку оновлюються військово-облікові дані.
Читайте Новини.LIVE!