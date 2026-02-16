Обновление данных в ТЦК 2026 - как это сделать

Как обновить военно-учетные данные в 2026 году
Пройти процесс обновления военно-учетных данных военнообязанный гражданин может и в 2026 году. Юристы объяснили, как это сделать и какие последствия могут иметь место в такой ситуации.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Обновление военно-учетных данных 2026 года
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, частью которой является процедура обновления военно-учетных данных.
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась возможностью обновления военно-учетных данных ее мужем в 2026 году.
"Для обновления данных и дальнейшего бронирования мужу нужно скачать "Резерв+" и указать адрес регистрации места жительства", — отметил в объяснении гражданину юрист Владислав Дерий.
Что ждет гражданина после установки "Резерв+"
В такой ситуации, признал юрист, гражданина могут объявить в розыск, если он ранее нарушил правила воинского учета.
Дерий объяснил, что нужно делать в такой ситуации.
"Если мужчину объявят в розыск, то, чтобы его снять, нужно это обжаловать в досудебном порядке или оплатить штраф 8500 гривен через "Резерв+", — отметил юрист.
