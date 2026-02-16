Обновление данных в ТЦК 2026 - как это сделать

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Пройти процесс обновления военно-учетных данных военнообязанный гражданин может и в 2026 году. Юристы объяснили, как это сделать и какие последствия могут иметь место в такой ситуации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Обновление военно-учетных данных 2026 года

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, частью которой является процедура обновления военно-учетных данных.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась возможностью обновления военно-учетных данных ее мужем в 2026 году.

"Для обновления данных и дальнейшего бронирования мужу нужно скачать "Резерв+" и указать адрес регистрации места жительства", — отметил в объяснении гражданину юрист Владислав Дерий.

Что ждет гражданина после установки "Резерв+"

В такой ситуации, признал юрист, гражданина могут объявить в розыск, если он ранее нарушил правила воинского учета.

Дерий объяснил, что нужно делать в такой ситуации.

"Если мужчину объявят в розыск, то, чтобы его снять, нужно это обжаловать в досудебном порядке или оплатить штраф 8500 гривен через "Резерв+", — отметил юрист.

