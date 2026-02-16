Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Как обновить военно-учетные данные в 2026 году

Как обновить военно-учетные данные в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 21:40
Обновление данных в ТЦК 2026 - как это сделать
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Пройти процесс обновления военно-учетных данных военнообязанный гражданин может и в 2026 году. Юристы объяснили, как это сделать и какие последствия могут иметь место в такой ситуации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Обновление военно-учетных данных 2026 года

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, частью которой является процедура обновления военно-учетных данных.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась возможностью обновления военно-учетных данных ее мужем в 2026 году.

"Для обновления данных и дальнейшего бронирования мужу нужно скачать "Резерв+" и указать адрес регистрации места жительства", — отметил в объяснении гражданину юрист Владислав Дерий.

Что ждет гражданина после установки "Резерв+"

В такой ситуации, признал юрист, гражданина могут объявить в розыск, если он ранее нарушил правила воинского учета.

Дерий объяснил, что нужно делать в такой ситуации.

"Если мужчину объявят в розыск, то, чтобы его снять, нужно это обжаловать в досудебном порядке или оплатить штраф 8500 гривен через "Резерв+", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в территориальный центр комплектования для обновления военно-учетных данных.

Добавим, мы сообщали о том, с какого возраста обновляются военно-учетные данные.

штраф ТЦК и СП военнообязанные данные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации