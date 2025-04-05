Обновление военно-учетных данных - как и где можно обновить данные в 2025 году

Обновление данных в 2025 году — в ТЦК или онлайн
Военнообязанные граждане, которые не обновили военно-учетные данные вовремя, могут обновить их сейчас, в 2025 году. Это можно сделать и без визита в территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Обновление военно-учетных данных
В 2024 году после изменений в военном законодательстве было объявлено о массовом обновлении военно-учетных данных.
Военно-учетные данные должны были быть обновлены в течение двух месяцев с момента вступления в силу изменений в законодательство.
Надо ли обновлять данные в 2025 году — и где это можно сделать
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что обновить военно-учетные данные можно и нужно обновить и после окончания определенного в законодательстве срока.
Поэтому в 2025 году граждане, которые не сделали это раньше, должны обновить эти данные.
"Да, это возможно. Просто в "Резерв+" не будет отметки "данные обновлены вовремя", — подчеркнул Айвазян.
Обновить данные можно без визита в ТЦК, через мобильное приложение "Резерв+".
Напомним, мы ранее писали о том, надо ли обновлять данные гражданам, которые были сняты с воинского учета.
Добавим, мы сообщали о том, накажет ли территориальный центр комплектования предприятие, на котором работает военнообязанный, не обновивший вовремя военно-учетные данные.
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