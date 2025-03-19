Оновлення даних в ТЦК - покарання за неоновлені дані

Процес оновлення військово-облікових даних. Фото: congress.gov.ua

Підприємства мають певні зобов’язання перед територіальними центрами комплектування. Але вони не несуть відповідальності за те, що їхні працівники не оновили військово-облікові дані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

Читайте також:

Відношення підприємств до військового обліку

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, яке покарання може отримати підприємство, один із військовозобов’язаних працівників якого не оновив вчасно військово-облікові дані.

Юрист Євген Корнійчук зазначив у відповіді, що підприємство за такі порушення правил військового обліку своїми працівниками не несе відповідальності.

"Підприємство тільки інформує про необхідність явки до ТЦК у разі надходження розпорядження від ТЦК та явку", — підкреслив юрист.

Колективна й індивідуальна відповідальність

Євген Корнійчук пояснив, що, крім колективної відповідальності (підприємства), існує і індивідуальна, особиста відповідальність (військовозобов’язаного громадянина).

"За неоновлення даних військовозобов'язаний несе відповідальність особисто", — зазначив юрист.

Тож покарання за неоновлені військово-облікові дані буде стосуватися тільки самого громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, який вчасно не оновив військово-облікові дані.

Додамо, ми повідомляли про те, що чекає на тих українців, які не оновили військово-облікові дані, перебуваючи в еміграції.