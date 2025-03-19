Оновлення даних в ТЦК - покарання за неоновлені дані

Працівник не оновив дані — чи покарає ТЦК підприємство
Підприємства мають певні зобов’язання перед територіальними центрами комплектування. Але вони не несуть відповідальності за те, що їхні працівники не оновили військово-облікові дані.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Відношення підприємств до військового обліку
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, яке покарання може отримати підприємство, один із військовозобов’язаних працівників якого не оновив вчасно військово-облікові дані.
Юрист Євген Корнійчук зазначив у відповіді, що підприємство за такі порушення правил військового обліку своїми працівниками не несе відповідальності.
"Підприємство тільки інформує про необхідність явки до ТЦК у разі надходження розпорядження від ТЦК та явку", — підкреслив юрист.
Колективна й індивідуальна відповідальність
Євген Корнійчук пояснив, що, крім колективної відповідальності (підприємства), існує і індивідуальна, особиста відповідальність (військовозобов’язаного громадянина).
"За неоновлення даних військовозобов'язаний несе відповідальність особисто", — зазначив юрист.
Тож покарання за неоновлені військово-облікові дані буде стосуватися тільки самого громадянина.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити громадянину, який вчасно не оновив військово-облікові дані.
Додамо, ми повідомляли про те, що чекає на тих українців, які не оновили військово-облікові дані, перебуваючи в еміграції.
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