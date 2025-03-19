Обновление данных в ТЦК - наказание за необновленные данные

Процесс обновления военно-учетных данных. Фото: congress.gov.ua

Предприятия имеют определенные обязательства перед территориальными центрами комплектования. Но они не несут ответственности за то, что их работники не обновили военно-учетные данные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Отношение предприятий к воинскому учету

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какое наказание может получить предприятие, один из военнообязанных работников которого не обновил вовремя военно-учетные данные.

Юрист Евгений Корнийчук отметил в ответе, что предприятие за такие нарушения правил воинского учета своими работниками не несет ответственности.

"Предприятие только информирует о необходимости явки в ТЦК в случае поступления распоряжения от ТЦК и явке", — подчеркнул юрист.

Коллективная и индивидуальная ответственность

Евгений Корнийчук пояснил, что, кроме коллективной ответственности (предприятия), существует и индивидуальная, личная ответственность (военнообязанного гражданина).

"За необновление данных военнообязанный несет ответственность лично", — отметил юрист.

Поэтому наказание за необновленные военно-учетные данные будет касаться только самого гражданина.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать гражданину, который вовремя не обновил военно-учетные данные.

Добавим, мы сообщали о том, что ждет тех украинцев, которые не обновили военно-учетные данные, находясь в эмиграции.