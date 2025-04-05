Оновлення військово-облікових даних - як і де можна оновити дані в 2025 році

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Юрій Айвазян

Військовозобов’язані громадяни, які не оновили військово-облікові дані вчасно, можуть оновити їх зараз, в 2025 році. Це можна зробити і без візиту до територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оновлення військово-облікових даних

В 2024 році після змін у військовому законодавстві було оголошено про масове оновлення військово-облікових даних.

Військово-облікові дані мали бути оновлені протягом двох місяців з моменту набуття чинності змінами до законодавства.

Чи треба оновлювати дані в 2025 році — та де це можна зробити

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що оновити військово-облікові дані можна і треба оновити й після закінчення визначеного у законодавстві терміну.

Тож у 2025 році громадяни, які не зробили це раніше, повинні оновити ці дані.

"Так, це можливо. Просто у "Резерв+" не буде позначки "дані оновлено вчасно", — підкреслив Айвазян.

Оновити дані можна без візиту до ТЦК, через мобільний застосунок "Резерв+".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба оновлювати дані громадянам, які були зняті з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи покарає територіальний центр комплектування підприємство, на якому працює військовозобов’язаний, що не оновив вчасно військово-облікові дані.