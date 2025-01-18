Оновлення військово-облікових даних — коли це треба робити

Черга біля ТЦК в період оновлення військово-облікових даних. Фото: hromadske

Оновлювати військово-облікові дані мали усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, тобто з 16-річного віку. Але не усіх громадян мали оштрафувати за неоновлені дані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Оновлення військово-облікових даних

Юрист Владислав Дерій, відповідаючи на питання громадян, пояснив, що процес оновлення військово-облікових даних, який пройшов у середині минулого, 2024 року, стосувався усіх громадян, які перебувають на військовому обліку.

"Тобто, уточнити дані потрібно було громадянам, які перебувають на військовому обліку, незалежно від того призовники вони чи військовозобов'язані", — підкреслив юрист.

Таким чином, оновлювати дані потрібно було, починаючи з 16-річного віку.

Коли за неоновлені дані не штрафують

Втім, назначив Дерій, за неоновлені дані не завжди громадян можуть оштрафувати.

"Адмінпокарання не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи", — запевнив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу військовозобов’язаний має на внесення оновлених даних у військово-облікові документи.

Також ми повідомляли про те, як оновити військово-облікові дані з-за кордону.