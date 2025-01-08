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Сім днів для оновлення даних у ТЦК — що загрожує порушникам

8 січня 2025 07:30
Анастасія Постоєнко - Редактор
Оновлення даних в ТЦК — які штрафи передбачені за порушення термінів
Чоловіки у ТЦК. Фото: Varta1
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українці, які перебувають на військовому обліку, ризикують отримати значні штрафи, якщо не повідомлять ТЦК та СП про важливі зміни у своїх даних. Такі дані обов'язково потрібно актуалізовувати протягом 7 днів.

Про це повідомила юрист Наталія Опольська в інтерв'ю для "Телеграфу".

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Чоловіки зобов'язані інформувати ТЦК про зміну персональних даних

Юрист нагадала, що мобілізаційне законодавство вимагає від призовників, військовозобов’язаних та резервістів своєчасно інформувати військкомати про зміну персональних даних.

Це стосується таких аспектів, як сімейний стан, місце проживання, місце роботи, контактний номер телефону, електронна пошта, рівень освіти чи займану посаду.

Особливу увагу варто приділити зміні стану здоров'я, включаючи встановлення чи зміну групи інвалідності.

Штрафи за неоновлення даних

За словами Опольської, у разі порушення цих вимог передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи у 2025 році варіюються від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Щоб уникнути санкцій, військовозобов’язані повинні повідомляти про зміни протягом 7 днів із моменту їх виникнення.

Нагадаємо, адвокат пояснив який вплив має штраф від ТЦК на оформлення відстрочки.

Також дізнайтеся, які правила щодо збереження заробітних плат діють для мобілізованих. 

штрафи персональні дані мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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