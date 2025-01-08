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Семь дней для обновления данных в ТЦК — что грозит нарушителям

8 января 2025 07:30
Анастасия Постоенко - Редактор
Обновление данных в ТЦК — какие штрафы предусмотрены за нарушение сроков
Мужчины в ТЦК. Фото: Varta1
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинцы, состоящие на воинском учете, рискуют получить значительные штрафы, если не сообщат ТЦК и СП о важных изменениях в своих данных. Такие данные обязательно нужно актуализировать в течение 7 дней.

Об этом сообщила юрист Наталья Опольская в интервью для "Телеграфа".

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Юрист напомнила, что мобилизационное законодательство требует от призывников, военнообязанных и резервистов своевременно информировать военкоматы об изменении персональных данных.

Это касается таких аспектов, как семейное положение, место жительства, место работы, контактный номер телефона, электронная почта, уровень образования или занимаемую должность.

Особое внимание стоит уделить изменению состояния здоровья, включая установление или изменение группы инвалидности.

Штрафы за необновление данных

По словам Опольской, в случае нарушения этих требований предусмотрена административная ответственность. Штрафы в 2025 году варьируются от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Штрафы в 2025 году варьируются от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Чтобы избежать санкций, военнообязанные должны сообщать об изменениях в течение 7 дней с момента их возникновения.

Напомним, адвокат объяснил какое влияние имеет штраф от ТЦК на оформление отсрочки.

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штрафы личные данные мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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