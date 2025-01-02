Відстрочка від мобілізації - чи може штраф завадити відстрочці

Громадяни в ТЦК оформлюють відстрочку. Фото: Вінницький ТЦК

Можливість оформлення відстрочки від мобілізації не залежить від наявності штрафів за порушення правил військового обліку. Разом з тим, громадянин мусить оплатити штраф за вчинені ним порушення, від цього наявність відстрочки не звільняє.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Порушення правил військового обліку

Військовозобов’язані громадяни мають дотримуватися усіх правил військового обліку.

У випадку порушення цих правил — наприклад, невчасного оновлення військово-облікових даних чи простроченої військово-лікарської комісії — на військовозобов’язаного може бути накладений штраф.

Чи впливає штраф на відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку, якщо має штраф від ТЦК.

"Ваше право на відстрочку та її оформлення не мають відношення до порушення Вами правил військового обліку", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як повідомити ТЦК про сплату штрафу за порушення військового обліку.

Також ми повідомляли про те, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.