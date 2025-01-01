Повідомлення ТЦК про сплату штрафу

Штраф за порушення військового обліку — як повідомити ТЦК
Військовозобов’язаний громадянин, оштрафований за порушення правил військового обліку, має сплатити штраф. Після цього він мусить повідомити ТЦК про сплату штрафу, аби його зняли з обшуку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Чи треба повідомляти ТЦК про сплату штрафу
Військовозобов’язані громадяни, на яких були накладені штрафи за порушення правил військового обліку, ці штрафи зобов’язані оплатити.
До юристів звернувся громадянин, якого ТЦК уже подав у розшук. Чоловік поцікавився, як правильно повідомити ТЦК про сплату штрафу.
"Можете повідомити про сплату штрафу поштою, проте, чи зніме ТЦК вас із розшуку — це питання... Можливо, у вашому випадку краще вирішувати питання саме в ТЦК, тим паче, що ви маєте оформлену відстрочку", — відповів адвокат Юрій Айвазян.
В суд чи до ТЦК
Щодо можливості судового рішення про скасування розшуку, то тут, як зазначив юрист, можуть бути проблеми.
"Якщо судове рішення буде винесено на вашу користь, то у зв'язку з тим, що притягнення вас до відповідальності було незаконне, то й відповідно розшук незаконний, а отже ТЦК повинен зняти вас з останнього", — наголосив Айвазян, додавши, що це навряд чи можна буде зробити дистанційно.
"Все одно потрібно буде відвідати ТЦК", — підсумував адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.
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