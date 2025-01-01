Повідомлення ТЦК про сплату штрафу

Черга під ТЦК. Фото: Львівська ОВА

Військовозобов’язаний громадянин, оштрафований за порушення правил військового обліку, має сплатити штраф. Після цього він мусить повідомити ТЦК про сплату штрафу, аби його зняли з обшуку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни, на яких були накладені штрафи за порушення правил військового обліку, ці штрафи зобов’язані оплатити.

До юристів звернувся громадянин, якого ТЦК уже подав у розшук. Чоловік поцікавився, як правильно повідомити ТЦК про сплату штрафу.

"Можете повідомити про сплату штрафу поштою, проте, чи зніме ТЦК вас із розшуку — це питання... Можливо, у вашому випадку краще вирішувати питання саме в ТЦК, тим паче, що ви маєте оформлену відстрочку", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

В суд чи до ТЦК

Щодо можливості судового рішення про скасування розшуку, то тут, як зазначив юрист, можуть бути проблеми.

"Якщо судове рішення буде винесено на вашу користь, то у зв'язку з тим, що притягнення вас до відповідальності було незаконне, то й відповідно розшук незаконний, а отже ТЦК повинен зняти вас з останнього", — наголосив Айвазян, додавши, що це навряд чи можна буде зробити дистанційно.

"Все одно потрібно буде відвідати ТЦК", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.

Також ми повідомляли про те, чи можна сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн.