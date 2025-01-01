Сообщение ТЦК об уплате штрафа

Очередь под ТЦК. Фото: Львовская ОВА

Военнообязанный гражданин, оштрафованный за нарушение правил воинского учета, должен уплатить штраф. После этого он должен уведомить ТЦК об уплате штрафа, чтобы его сняли с обыска.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Нужно ли сообщать ТЦК об уплате штрафа

Военнообязанные граждане, на которые были наложены штрафы за нарушение правил воинского учета, эти штрафы обязаны оплатить.

К юристам обратился гражданин, которого ТЦК уже подал в розыск. Мужчина поинтересовался, как правильно сообщить ТЦК об уплате штрафа.

"Можете сообщить об уплате штрафа по почте, однако, снимет ли ТЦК Вас с крошки этот вопрос... Возможно, в Вашем случае лучше решать вопрос именно в ТЦК, тем более, что у Вас есть оформленная отсрочка", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

В суд или в ТЦК

Что касается возможности судебного решения об отмене розыска, то здесь, как отметил юрист, могут возникнуть проблемы.

"Если судебное решение будет вынесено в Вашу пользу, то в связи с тем, что привлечение Вас к ответственности было незаконным, то и соответственно — розыск незаконный, а значит, ТЦК должен снять Вас с последнего", — подчеркнул Айвазян, добавив, что это вряд ли можно будет сделать дистанционно.

"Все равно нужно будет посетить ТЦК", — подытожил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы.

Также мы сообщали о том, можно ли заплатить штраф за нарушение воинского учета онлайн.