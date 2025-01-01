Сообщение ТЦК об уплате штрафа

Штраф за нарушение воинского учета — как сообщить ТЦК
Военнообязанный гражданин, оштрафованный за нарушение правил воинского учета, должен уплатить штраф. После этого он должен уведомить ТЦК об уплате штрафа, чтобы его сняли с обыска.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Нужно ли сообщать ТЦК об уплате штрафа
Военнообязанные граждане, на которые были наложены штрафы за нарушение правил воинского учета, эти штрафы обязаны оплатить.
К юристам обратился гражданин, которого ТЦК уже подал в розыск. Мужчина поинтересовался, как правильно сообщить ТЦК об уплате штрафа.
"Можете сообщить об уплате штрафа по почте, однако, снимет ли ТЦК Вас с крошки этот вопрос... Возможно, в Вашем случае лучше решать вопрос именно в ТЦК, тем более, что у Вас есть оформленная отсрочка", — ответил адвокат Юрий Айвазян.
В суд или в ТЦК
Что касается возможности судебного решения об отмене розыска, то здесь, как отметил юрист, могут возникнуть проблемы.
"Если судебное решение будет вынесено в Вашу пользу, то в связи с тем, что привлечение Вас к ответственности было незаконным, то и соответственно — розыск незаконный, а значит, ТЦК должен снять Вас с последнего", — подчеркнул Айвазян, добавив, что это вряд ли можно будет сделать дистанционно.
"Все равно нужно будет посетить ТЦК", — подытожил адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы.
Также мы сообщали о том, можно ли заплатить штраф за нарушение воинского учета онлайн.
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