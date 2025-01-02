Отсрочка от мобилизации - может ли штраф помешать отсрочке

Влияет ли штраф на возможность отсрочки
Возможность оформления отсрочки от мобилизации не зависит от штрафов за нарушение правил воинского учета. Вместе с тем гражданин должен оплатить штраф за совершенные им нарушения, от этого наличие отсрочки не освобождает.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Нарушение правил воинского учета
Военнообязанные граждане должны соблюдать все правила воинского учета.
В случае нарушения этих правил, например, несвоевременного обновления военно-учетных данных или просроченной военно-врачебной комиссии, на военнообязанного может быть наложен штраф.
Влияет ли штраф на отсрочку
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку, если штраф от ТЦК.
"Ваше право на отсрочку и ее оформление не имеют отношения к нарушению Вами правил воинского учета", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, как сообщить ТЦК об уплате штрафа за нарушение воинского учета.
Также мы сообщали о том, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы.
Читайте Новини.LIVE!