Отсрочка от мобилизации - может ли штраф помешать отсрочке

Граждане в ТЦК оформляют отсрочку. Фото: Винницкий ТЦК

Возможность оформления отсрочки от мобилизации не зависит от штрафов за нарушение правил воинского учета. Вместе с тем гражданин должен оплатить штраф за совершенные им нарушения, от этого наличие отсрочки не освобождает.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Нарушение правил воинского учета

Военнообязанные граждане должны соблюдать все правила воинского учета.

В случае нарушения этих правил, например, несвоевременного обновления военно-учетных данных или просроченной военно-врачебной комиссии, на военнообязанного может быть наложен штраф.

Влияет ли штраф на отсрочку

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку, если штраф от ТЦК.

"Ваше право на отсрочку и ее оформление не имеют отношения к нарушению Вами правил воинского учета", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как сообщить ТЦК об уплате штрафа за нарушение воинского учета.

Также мы сообщали о том, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы.