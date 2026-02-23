Видео
С 1 марта усилят воинский учет — что изменится для военнообязанных

Дата публикации 23 февраля 2026 07:30
Как с 1 марта 2026 года в Украине усилят воинский учет с 1 марта 2026 года
Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Житомирский областной ТЦК и СП

С 1 марта в Украине более усиленно будут контролировать воинский учет. Граждане должны вовремя обновлять персональные данные, информировать ТЦК об изменении места жительства, семейного положения, образования и места работы. За нарушение этих требований предусматривается административная ответственность.

Об этом в комментарии изданию "Факты" сообщила адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как изменится воинский учет с 1 марта

Сейчас продолжается цифровизация мобилизационных процессов. Ввели электронные сообщения о повестках в "Резерв+", действует экспериментальный проект автоматической постановки на учет, а отсрочки и бронирования интегрируют с государственными реестрами.

Новой модели мобилизации с 1 марта не будет, но будет происходить постепенный переход к более строгому администрированию, цифровому контролю и проверке оснований для отсрочки. Ключевым правилом для военнообязанных является своевременное обновление данных, а в случае наличия прав на отсрочку документальное подтверждение таких оснований.

Напомним, в марте в Украине будет продолжаться мобилизация. Некоторые категории граждан могут получить повестку.

Также мы сообщали, что отсрочку можно оформить не только в ЦНАПе. Некоторые граждане имеют право воспользоваться услугой в приложении "Резерв+".

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
