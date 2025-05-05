Військово-облікові документи — термін видачі ВОД

Видача паперового ВОД — скільки часу має ТЦК
Паперовий військово-обліковий документ в 2025 році не є обов’язковим за умови наявності електронного ВОД. Але якщо громадянин хоче отримати паперовий документ, його мають оформити за п’ять днів з моменту подання заяви.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Як довго видаватимуть паперовий військово-обліковий документ
Юристи пояснили, як військовозобов'язаному громадянину отримати паперовий військово-обліковий документ.
"Вам потрібно подати заяву до ТЦК про повернення військового квитка або заяву про видачу паперового ВОД нової форми", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.
Він підкреслив, що у такому випадку паперовий військово-обліковий документ мають видати протягом п’яти календарних днів після реєстрації заяви.
Чому паперовий військовий документ можна не отримувати
Разом з тим, додав Дерій, отримувати паперовий військово-обліковий документ зараз не є обов’язковим.
Юрист підкреслив, що навіть для бронювання на роботі не потрібен паперовий ВОД, але лише за умови, що громадянин матиме його електронний варіант.
"Для бронювання вам достатньо сформувати е-ВОД в "Резерв+" або "Дії", адже він має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий ВОД", — запевнив Владислав Дерій.
Нагадаємо, ми писали про те, якою є головна відмінність нових військово-облікових документів від старих.
Додамо, ми повідомляли про те, який саме військовий документ ТЦК вважає недійсним.
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