Військові документи - який військово-обліковий документ втратив чинність

Військовий документ громадянина України. Фото: "Волинські новини"

В Україні досі зберігають чинність різноманітні військово-облікові документи, навіть військові квитки, видані в часи СРСР. Але є один документ, який після змін у законодавстві втратив чинність.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Українські громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть мати різноманітні військово-облікові документи.

У громадян віком з 17 до 25 років це — приписне посвідчення.

У тих військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку, але не проходили військову службу — тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

У резервістів, звільнених з лав Збройних сил України — військовий квиток.

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До юристів звернувся громадянин, який має тимчасову довідку, видану замість військового квитка. Він поцікавився, чи є цей документ досі чинним.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив у відповіді, що саме цей документ після змін у воєнному законодавстві втратив свою чинність.

"Тимчасові посвідчення і навіть військові квитки старого зразку (видані ще в СРСР) — так, вважаються дійсними. Проте це не стосується вашої тимчасової довідки", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що таку довідку потрібно замінити на актуальний військово-обліковий документ.

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