Військові документи - який військово-обліковий документ втратив чинність

Який військовий документ ТЦК вважає недійсним
В Україні досі зберігають чинність різноманітні військово-облікові документи, навіть військові квитки, видані в часи СРСР. Але є один документ, який після змін у законодавстві втратив чинність.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Які існують військово-облікові документи
Українські громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть мати різноманітні військово-облікові документи.
У громадян віком з 17 до 25 років це — приписне посвідчення.
У тих військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку, але не проходили військову службу — тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
У резервістів, звільнених з лав Збройних сил України — військовий квиток.
Який ВОД втратив чинність
До юристів звернувся громадянин, який має тимчасову довідку, видану замість військового квитка. Він поцікавився, чи є цей документ досі чинним.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив у відповіді, що саме цей документ після змін у воєнному законодавстві втратив свою чинність.
"Тимчасові посвідчення і навіть військові квитки старого зразку (видані ще в СРСР) — так, вважаються дійсними. Проте це не стосується вашої тимчасової довідки", — підкреслив юрист.
Айвазян додав, що таку довідку потрібно замінити на актуальний військово-обліковий документ.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке військово-облікові документи та навіщо вони потрібні.
Додамо, ми повідомляли про те, як правильно змінювати військово-облікові документи.
Читайте Новини.LIVE!