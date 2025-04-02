Военные документы - какой военно-учетный документ утратил силу

Какой военный документ ТЦК считает недействительным
В Украине до сих пор сохраняют силу различные военно-учетные документы, даже военные билеты, выданные во времена СССР. Но есть один документ, который после изменений в законодательстве утратил силу.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Какие существуют военно-учетные документы
Украинские граждане, состоящие на воинском учете, могут иметь различные военно-учетные документы.
У граждан в возрасте с 17 до 25 лет это — приписное удостоверение.
У тех военнообязанных граждан, которые достигли 25-летнего возраста, но не проходили военную службу — временное удостоверение военнообязанного.
У резервистов, уволенных из рядов Вооруженных сил Украины — военный билет.
Какой ВОД утратил силу
К юристам обратился гражданин, имеющий временную справку, выданную вместо военного билета. Он поинтересовался, является ли этот документ до сих пор действующим.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил в ответе, что именно этот документ после изменений в военном законодательстве потерял свою силу.
"Временные удостоверения и даже военные билеты старого образца (выданные еще в СССР) — да, считаются действительными. Однако это не касается вашей временной справки", — подчеркнул юрист.
Айвазян добавил, что такую справку нужно заменить на актуальный военно-учетный документ.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое военно-учетные документы и зачем они нужны.
Добавим, мы сообщали о том, как правильно менять военно-учетные документы.
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