Военные документы - какой военно-учетный документ утратил силу

Военный документ гражданина Украины. Фото: "Волинські новини"

В Украине до сих пор сохраняют силу различные военно-учетные документы, даже военные билеты, выданные во времена СССР. Но есть один документ, который после изменений в законодательстве утратил силу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Украинские граждане, состоящие на воинском учете, могут иметь различные военно-учетные документы.

У граждан в возрасте с 17 до 25 лет это — приписное удостоверение.

У тех военнообязанных граждан, которые достигли 25-летнего возраста, но не проходили военную службу — временное удостоверение военнообязанного.

У резервистов, уволенных из рядов Вооруженных сил Украины — военный билет.

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К юристам обратился гражданин, имеющий временную справку, выданную вместо военного билета. Он поинтересовался, является ли этот документ до сих пор действующим.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил в ответе, что именно этот документ после изменений в военном законодательстве потерял свою силу.

"Временные удостоверения и даже военные билеты старого образца (выданные еще в СССР) — да, считаются действительными. Однако это не касается вашей временной справки", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что такую справку нужно заменить на актуальный военно-учетный документ.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое военно-учетные документы и зачем они нужны.

Добавим, мы сообщали о том, как правильно менять военно-учетные документы.