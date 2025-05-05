Военно-учетные документы — срок выдачи ВУД

Электронный и бумажный военно-учетные документы. Фото: consultant.net.ua

Бумажный военно-учетный документ в 2025 году не является обязательным, при условии наличия электронного ВУД. Но если гражданин хочет получить бумажный документ, его должны оформить за пять дней с момента подачи заявления.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Юристы объяснили, как военнообязанному гражданину получить бумажный военно-учетный документ.

"Вам нужно подать заявление в ТЦК о возвращении военного билета или заявление о выдаче бумажного ВУД новой формы", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Он подчеркнул, что в таком случае бумажный военно-учетный документ должны выдать в течение пяти календарных дней после регистрации заявления.

Почему бумажный военный документ можно не получать

Вместе с тем, добавил Дерий, получать бумажный военно-учетный документ сейчас не является обязательным.

Юрист подчеркнул, что даже для бронирования на работе не нужен бумажный ВУД, но только при условии, что гражданин будет иметь его электронный вариант.

"Для бронирования вам достаточно сформировать е-ВУД в "Резерв+" или "Дії", ведь он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный ВУД", — заверил Владислав Дерий.

Напомним, мы писали о том, каково главное отличие новых военно-учетных документов от старых.

Добавим, мы сообщали о том, какой именно военный документ ТЦК считает недействительным.