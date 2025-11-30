Незаконний розшук від ТЦК — коли можна подати до суду

Сповіщення про порушення в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Дедалі більше чоловіків повідомляють про ситуації, коли їх безпідставно вносять у розшук за "порушення правил військового обліку". Розшук ТЦК можна скасувати, але лише тоді, коли є реальні підстави вважати його незаконним або таким, що оформлений з порушенням процедури.

Про це повідомили юристи Inseinin.

Коли розшук вважається незаконним

Суд приймає скарги тільки тоді, коли існують підтверджені обставини, які свідчать про порушення закону з боку ТЦК або про неправильне оформлення самого подання до поліції.

Серед найчастіших підстав називають ситуації, коли військовозобов’язаний взагалі не вчиняв правопорушення. Це трапляється тоді, коли територіальний центр не має доказів ні направлення повістки, ні факту неявки. За словами юристів, відсутність доказів вручення є однією з найсильніших підстав для скасування розшуку.

Поширеною є й інша проблема — неправильне формулювання причини розшуку. Наприклад, ТЦК вказує, що людина не з'явилася за мобілізаційним розпорядженням, хоча вона ще не проходила ВЛК і не отримувала жодних мобілізаційних документів.

Чи можна оскаржити повторний розшук від ТЦК

Юристи звертають увагу на випадки, коли центр комплектування знову подає військовозобов’язаного в розшук за правопорушення, яке вже припинено або "погашене".

Це трапляється тоді, коли чоловік уже сплатив штраф і відмітка про розшук була знята, але ТЦК повторно реєструє ту саму претензію. Такі дії прямо суперечать адміністративній процедурі й можуть бути оскаржені.

Порушення строків і процедури подання — чи можна оскаржити

Серйозною підставою для оскарження є також порушення строків. Закон передбачає, що штраф за порушення правил військового обліку може бути накладений не пізніше ніж через три місяці з моменту виявлення правопорушення.

Якщо ТЦК подає людину в розшук після спливу цього терміну, така дія автоматично вважається незаконною. Також підставою для оскарження може бути ситуація, коли у зверненні не зазначені всі обставини або документ оформлено з істотними помилками.

Як оскаржити розшук від ТЦК

Військовозобов’язаний може подати заяву до ТЦК із вимогою прибрати незаконну відмітку. Якщо відповідь негативна, її можна оскаржити через обласний ТЦК або Міністерство оборони.

Коли адміністративні методи не працюють, пора звертатися до суду. Перед поданням позову необхідно зібрати докази неправомірності дій ТЦК. Часто це роблять через інформаційні запити або адвокатські запити — для отримання матеріалів справи, копій повісток, рапортів та інших документів.

Також варто перевірити реєстр "Оберіг" і звернутися до поліції, щоб отримати дані про те, чи внесено людину до бази "Армор".

Як подати позов до адміністративного суду

Позовну заяву потрібно оформити відповідно до вимог КАСУ та подати протягом шести місяців з моменту, коли стало відомо про незаконне внесення в розшук. У позові можна просити суд зобов’язати ТЦК прибрати незаконну відмітку та внести зміни до військового реєстру.

Справи можуть розглядатися у загальному або спрощеному провадженні. Формально процедура має тривати до двох місяців, але на практиці процес часто затягується.

Після ухвалення рішення проходить 30-денний строк, після чого документ набирає законної сили. Військовозобов’язаний може звернутися до ТЦК з вимогою виконати рішення та зняти позначку про розшук. Якщо центр комплектування відмовляється, залучають державних виконавців.

