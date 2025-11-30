Незаконный розыск от ТЦК — когда можно подать в суд

Оповещение о нарушениях в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Все больше мужчин сообщают о ситуациях, когда их безосновательно вносят в розыск за "нарушение правил воинского учета". Розыск ТЦК можно отменить, но только тогда, когда есть реальные основания считать его незаконным или таким, который оформлен с нарушением процедуры.

Когда розыск считается незаконным

Суд принимает жалобы только тогда, когда существуют подтвержденные обстоятельства, свидетельствующие о нарушении закона со стороны ТЦК или о неправильном оформлении самого представления в полицию.

Среди самых частых оснований называют ситуации, когда военнообязанный вообще не совершал правонарушения. Это случается тогда, когда территориальный центр не имеет доказательств ни направления повестки, ни факта неявки. По словам юристов, отсутствие доказательств вручения является одним из самых сильных оснований для отмены розыска.

Распространенной является и другая проблема — неправильная формулировка причины розыска. Например, ТЦК указывает, что человек не явился по мобилизационному распоряжению, хотя он еще не проходил ВВК и не получал никаких мобилизационных документов.

Можно ли обжаловать повторный розыск от ТЦК

Юристы обращают внимание на случаи, когда центр комплектования снова подает военнообязанного в розыск за правонарушение, которое уже прекращено или "погашено".

Это случается тогда, когда человек уже уплатил штраф и отметка о розыске была снята, но ТЦК повторно регистрирует ту же претензию. Такие действия прямо противоречат административной процедуре и могут быть обжалованы.

Нарушение сроков и процедуры подачи — можно ли обжаловать

Серьезным основанием для обжалования является также нарушение сроков. Закон предусматривает, что штраф за нарушение правил воинского учета может быть наложен не позднее чем через три месяца с момента выявления правонарушения.

Если ТЦК подает человека в розыск после истечения этого срока, такое действие автоматически считается незаконным. Также основанием для обжалования может быть ситуация, когда в обращении не указаны все обстоятельства или документ оформлен с существенными ошибками.

Как обжаловать розыск от ТЦК

Военнообязанный может подать заявление в ТЦК с требованием убрать незаконную отметку. Если ответ отрицательный, его можно обжаловать через областной ТЦК или Министерство обороны.

Когда административные методы не работают, пора обращаться в суд. Перед подачей иска необходимо собрать доказательства неправомерности действий ТЦК. Часто это делают через информационные запросы или адвокатские запросы — для получения материалов дела, копий повесток, рапортов и других документов.

Также стоит проверить реестр "Оберіг" и обратиться в полицию, чтобы получить данные о том, внесён ли человек в базу "Армор".

Как подать иск в административный суд

Исковое заявление нужно оформить в соответствии с требованиями КАСУ и подать в течение шести месяцев с момента, когда стало известно о незаконном внесении в розыск. В иске можно просить суд обязать ТЦК убрать незаконную отметку и внести изменения в военный реестр.

Дела могут рассматриваться в общем или упрощенном производстве. Формально процедура должна длиться до двух месяцев, но на практике процесс часто затягивается.

После принятия решения проходит 30-дневный срок, после чего документ вступает в законную силу. Военнообязанный может обратиться в ТЦК с требованием выполнить решение и снять отметку о розыске. Если центр комплектования отказывается, привлекают государственных исполнителей.

