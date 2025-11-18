Розыск и штрафы ТЦК для тех, кто находится за границей — что советуют юристы

Оповещение о нарушении правил учета в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Территориальные центры комплектования могут отправлять повестки на адрес регистрации в Украине, принимать решения о штрафах, а также передавать материалы в исполнительную службу. Закон позволяет ТЦК фиксировать нарушения и принимать административные решения даже тогда, когда военнообязанный находится за пределами Украины.

Как это происходит на практике и какие трудности за рубежом могут возникнуть у военнообязанных за рубежом объяснили юристы.

За что ТЦК могут объявить в розыск и назначить штраф тем, кто находится за границей

ТЦК и СП отвечают за ведение воинского учета, проверку персональных данных, вручение повесток и контроль за выполнением обязанностей, предусмотренных законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Если военнообязанный не обновил данные до определенного законодательством срока, не явился по повестке или не выполнил другие требования учета, центр может составить административный протокол и начать процедуру розыска. Такие решения фиксируются в электронной системе "Оберіг", после чего информация автоматически отображается также в приложении "Резерв+".

Розыск обычно объявляют после того, как военнообязанный не реагирует на сообщение ТЦК или не приходит на прохождение ВВК или другие процедуры. Полиция получает информацию о лице после того, как ТЦК делает соответствующую отметку, а его статус обозначается в реестре до тех пор, пока не будет устранено нарушение.

Какой размер штрафа в 2025 году за нарушение правил воинского учета

Административные штрафы применяются по статье 210 Кодекса Украины об админправонарушениях. После изменений в мобилизационном законодательстве их размер вырос в разы: за первое нарушение предусмотрено от 17 000 до 25 500 гривен, а повторное в течение года может обойтись до 51 000 гривен.

Юристы обращают внимание, что после 17 июля 2025 года ТЦК уже не имеет права штрафовать за несвоевременное обновление данных, если срок давности истек, однако статус "в розыске", установленный ранее, остается в силе, пока военнообязанный не выполнит требование.

Что будет, если не платить штраф

В случае неуплаты штрафов возможны принудительные меры — арест счетов или имущества военнообязанного. Украинцы за границей чаще всего узнают о таких санкциях через "Резерв+" или официальную почту, а протоколы могут быть составлены даже без личного присутствия.

Могут ли посадить в тюрьму за уклонение от мобилизации

Для тех, кто сознательно уклоняется от мобилизации после получения повестки, возможно и открытие уголовного производства по статье 336 Уголовного кодекса с наказанием до пяти лет лишения свободы. В то же время к такой ответственности могут привлечь только при доказанном умысле.

Граждане, которые выехали за границу и нарушили правила воинского учета, могут иметь ряд проблем при возвращении в Украину и оформлении документов в консульствах. Юристы объяснили нюансы.

Также юристы объясняли, как заставить ТЦК отменить административный розыск и когда военные могут нарушать права.