Как добиться снятия административного розыска ТЦК — советы юриста

Дата публикации 14 ноября 2025 00:30
обновлено: 12:21
Административный розыск ТЦК — когда его можно обжаловать и отменить
Проверка документов. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Процедура снятия с розыска, по словам юристов, остается одной из самых сложных во взаимодействии с ТЦК и СП. Причина заключается в том, что для лиц, не имеющих законной отсрочки от мобилизации, исключение из розыска противоречит интересам территориальных центров комплектования, ведь именно для обеспечения явки военнообязанного они и инициируют такое решение.

Однако, есть законные основания и алгоритм действий, как обжаловать и отменить административный розыск от ТЦК, сообщает юрист Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Что делать, если тем, у кого есть отсрочка, но их объявили в розыск

Для них процесс может быть значительно проще. Юрист объясняет, что в таком случае достаточно лично обратиться в ТЦК или использовать дистанционные методы коммуникации.

Если причина розыска остается непонятной, необходимо прежде всего выяснить эту информацию.

Первым шагом может стать подача заявления в ТЦК с требованием отменить административный розыск как незаконный. Действующее законодательство прямо не регулирует механизм этого вида розыска, поэтому в части случаев возможно апеллировать к отсутствию четкого правового основания для таких действий.

Что делать тем, кого ТЦК разыскивает давно

Другой вариант касается тех, чье нарушение было зафиксировано более трех месяцев назад. В таких ситуациях допускается ссылка на истечение сроков привлечения к административной ответственности в соответствии со статьей 38 КУоАП.

Если же военнообязанный соглашается с инкриминируемым нарушением, закон позволяет обратиться в ТЦК с заявлением о признании вины и уплатить половину штрафа. На практике такой механизм часто оказывается самым быстрым способом урегулирования ситуации, но и он не гарантирует устранения проблемы. ТЦК может проигнорировать заявление, прислать новую повестку или не снять нарушение даже после оплаты.

В случае отказа ТЦК отменять розыск остается возможность обратиться в суд. Есть уже первые положительные примеры, где суд признал, что занесение гражданина в реестр розыска без составления протокола и без доказательств правонарушения нарушает его права. В то же время юрист отмечает, что судебный путь может затянуться, а это не исключает возможности получить повестку в процессе рассмотрения.

Напомним, ТЦК и СП имеет право налагать штрафы. Читайте, за какие три самые распространенные нарушения в воинском учете штрафуют граждан.

Также юристы объяснили, почему ТЦК и СП не занимаются выдачей разрешений на выезд за границу предпринимателям.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
