Новые правила выезда за границу для ФЛП — какие нужны документы для ТЦК

Проверка документов на КПП. Фото: ГПСУ

Предприниматели иногда могут нуждаться в выезде за границу для деловых обязательств, подписания контрактов или встречи с партнерами. И даже на время действия военного положения есть определенные случаи, когда предпринимателя могут выпустить за границу.

Куда обращаться и какие документы надо предоставить объяснили юристы.

Реклама

Читайте также:

Даёт ли ТЦК и СП разрешение на выезд за границу ФЛПам

Юрист разъяснил, что ТЦК и СП не выдают разрешений на выезд за границу, и именно этот орган не имеет полномочий предоставлять разрешение для физических лиц-предпринимателей, даже если поездка имеет деловой характер. Право на пересечение границы регулируют Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, которые устанавливают четкий перечень категорий мужчин, которые могут выезжать во время действия военного положения.

Кто может выезжать из Украины во время военного положения

Юрист напоминает, что ограничения касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, тогда как младше 23 и старше 60 имеют право на выезд. Также за пределы Украины могут выезжать:

забронированные работники, которые направляются в служебную командировку;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;

лица, признанные временно непригодными к службе на срок от 6 до 12 месяцев;

мужчины с инвалидностью I-III групп;

те, кто сопровождает лиц с инвалидностью или родственников, нуждающихся в постоянном уходе;

многодетные родители (трое и более детей);

одинокие родители;

водители, которые выезжают по системе "Шлях";

студенты, участвующие в программах академической мобильности.

Если лицо не относится ни к одной из перечисленных категорий, оно может попытаться обратиться к Председателю Государственной пограничной службы Украины с заявлением о предоставлении индивидуального разрешения на выезд. Такое право предусмотрено частью 6 статьи 14 Закона "О пограничном контроле", которая позволяет ГПСУ принимать решение в исключительных случаях — при наличии оснований гуманитарного характера, международных обязательств или для защиты национальных интересов. Для этого нужно предоставить документы, подтверждающие цель поездки: контракты с иностранными партнерами, официальные приглашения или соглашения о сотрудничестве.

"еКомандировки" для бизнеса: как работает новый механизм

В то же время в 2025 году правительство приняло решение о запуске электронной услуги "еВідрядження" в приложении "Дія", которая позволит ФОПам и представителям частного бизнеса выезжать за границу в краткосрочные рабочие поездки.

Однако, для этого предприниматель или компания должна соответствовать четким критериям:

своевременно подавать налоговую отчетность;

не иметь долгов по ЕСВ;

выплачивать среднюю зарплату не менее 20 000 грн;

внести залог в размере 200 000 грн в качестве гарантии возвращения из командировки.

Залог возвращается после возвращения предпринимателя или сотрудника в Украину. Нарушение условий, таких как невозврат или превышение срока командировки, приведет к потере залога в пользу Минобороны и лишению права оформлять подобные разрешения в будущем.

Командировка возможна на срок до семи дней, и одновременно за границу может выехать не более 10% работников компании, но не более 10 человек. Оформление происходит исключительно через портал "Дія".

Напомним, военнообязанные граждане, которые находятся за границей и нарушают воинский учет , могут иметь ряд проблем. Юристы объяснили, как действовать.

Также юрист указал, какое расхождение в документе может сделать невозможным выезд за границу даже тем, кто был исключен с воинского учета.