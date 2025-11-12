Нові правила виізду за кордон для ФОПів — які треба документи для ТЦК

Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ

Підприємці інколи можуть мати потребу у виїзді за кордон для ділових зобов'язань, підписання контрактів чи зустрічі з партнерами. І навіть на час дії воєнного стану є визначені випадки, коли підприємця можуть випустити за кордон.

Куди звертатися і які документи треба надати пояснили юристи.

Чи дає ТЦК та СП дозвіл на виїзд за кордон ФОПам

Юрист роз’яснив, що ТЦК та СП не видають дозволів на виїзд за кордон, і саме цей орган не має повноважень надавати дозвіл для фізичних осіб-підприємців, навіть якщо поїздка має діловий характер. Право на перетин кордону регулюють Правила перетинання державного кордону громадянами України, які встановлюють чіткий перелік категорій чоловіків, котрі можуть виїжджати під час дії воєнного стану.

Хто може виїжджати з України під час воєнного стану

Юрист нагадує, що обмеження стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, тоді як молодші за 23 і старші за 60 мають право на виїзд. Також за межі України можуть виїжджати:

заброньовані працівники, які прямують у службове відрядження;

чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;

особи, визнані тимчасово непридатними до служби на термін від 6 до 12 місяців;

чоловіки з інвалідністю I–III груп;

ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю або родичів, які потребують постійного догляду;

багатодітні батьки (троє і більше дітей);

самотні батьки;

водії, які виїжджають за системою "Шлях";

студенти, що беруть участь у програмах академічної мобільності.

Якщо особа не належить до жодної з перелічених категорій, вона може спробувати звернутися до Голови Державної прикордонної служби України із заявою про надання індивідуального дозволу на виїзд. Таке право передбачене частиною 6 статті 14 Закону "Про прикордонний контроль", яка дозволяє ДПСУ ухвалювати рішення у виняткових випадках — за наявності підстав гуманітарного характеру, міжнародних зобов’язань чи для захисту національних інтересів. Для цього потрібно надати документи, які підтверджують мету поїздки: контракти з іноземними партнерами, офіційні запрошення чи угоди про співпрацю.

"єВідрядження" для бізнесу: як працює новий механізм

Водночас у 2025 році уряд ухвалив рішення про запуск електронної послуги "єВідрядження" у застосунку "Дія", яка дозволить ФОПам і представникам приватного бізнесу виїжджати за кордон у короткострокові робочі поїздки.

Проте, для цього підприємець або компанія має відповідати чітким критеріям:

своєчасно подавати податкову звітність;

не мати боргів із ЄСВ;

виплачувати середню зарплату не менше 20 000 грн;

внести заставу у розмірі 200 000 грн як гарантію повернення з відрядження.

Застава повертається після повернення підприємця або співробітника до України. Порушення умов, як-от неповернення або перевищення строку відрядження, призведе до втрати застави на користь Міноборони і позбавлення права оформляти подібні дозволи в майбутньому.

Відрядження можливе на термін до семи днів, і одночасно за кордон може виїхати не більше 10% працівників компанії, але не більше 10 осіб. Оформлення відбувається виключно через портал "Дія".

