Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Підприємці можуть виїхати за кордон легально — чи треба йти в ТЦК

Підприємці можуть виїхати за кордон легально — чи треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 06:30
Оновлено: 12:40
Нові правила виізду за кордон для ФОПів — які треба документи для ТЦК
Перевірка документів на КПП. Фото: ДПСУ

Підприємці інколи можуть мати потребу у виїзді за кордон для ділових зобов'язань, підписання контрактів чи зустрічі з партнерами. І навіть на час дії воєнного стану є визначені випадки, коли підприємця можуть випустити за кордон. 

Куди звертатися і які документи треба надати пояснили юристи. 

Реклама
Читайте також:

Чи дає ТЦК та СП дозвіл на виїзд за кордон ФОПам

Юрист роз’яснив, що ТЦК та СП не видають дозволів на виїзд за кордон, і саме цей орган не має повноважень надавати дозвіл для фізичних осіб-підприємців, навіть якщо поїздка має діловий характер. Право на перетин кордону регулюють Правила перетинання державного кордону громадянами України, які встановлюють чіткий перелік категорій чоловіків, котрі можуть виїжджати під час дії воєнного стану.

Хто може виїжджати з України під час воєнного стану

Юрист нагадує, що обмеження стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, тоді як молодші за 23 і старші за 60 мають право на виїзд. Також за межі України можуть виїжджати:

  • заброньовані працівники, які прямують у службове відрядження;
  • чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;
  • особи, визнані тимчасово непридатними до служби на термін від 6 до 12 місяців;
  • чоловіки з інвалідністю I–III груп;
  • ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю або родичів, які потребують постійного догляду;
  • багатодітні батьки (троє і більше дітей);
  • самотні батьки;
  • водії, які виїжджають за системою "Шлях";
  • студенти, що беруть участь у програмах академічної мобільності.

Якщо особа не належить до жодної з перелічених категорій, вона може спробувати звернутися до Голови Державної прикордонної служби України із заявою про надання індивідуального дозволу на виїзд. Таке право передбачене частиною 6 статті 14 Закону "Про прикордонний контроль", яка дозволяє ДПСУ ухвалювати рішення у виняткових випадках — за наявності підстав гуманітарного характеру, міжнародних зобов’язань чи для захисту національних інтересів. Для цього потрібно надати документи, які підтверджують мету поїздки: контракти з іноземними партнерами, офіційні запрошення чи угоди про співпрацю.

"єВідрядження" для бізнесу: як працює новий механізм

Водночас у 2025 році уряд ухвалив рішення про запуск електронної послуги "єВідрядження" у застосунку "Дія", яка дозволить ФОПам і представникам приватного бізнесу виїжджати за кордон у короткострокові робочі поїздки.

Проте, для цього підприємець або компанія має відповідати чітким критеріям:

  • своєчасно подавати податкову звітність;
  • не мати боргів із ЄСВ;
  • виплачувати середню зарплату не менше 20 000 грн;
  • внести заставу у розмірі 200 000 грн як гарантію повернення з відрядження.

Застава повертається після повернення підприємця або співробітника до України. Порушення умов, як-от неповернення або перевищення строку відрядження, призведе до втрати застави на користь Міноборони і позбавлення права оформляти подібні дозволи в майбутньому.

Відрядження можливе на термін до семи днів, і одночасно за кордон може виїхати не більше 10% працівників компанії, але не більше 10 осіб. Оформлення відбувається виключно через портал "Дія".

Нагадаємо, військовозобов'язані громадяни, які перебувають за кордоном і порушують військовий облік , можуть мати низку проблем. Юристи пояснили, як діяти.

Також юрист вказав, яка розбіжність в документі може унеможливити виїзд за кордон навіть тим, хто був виключений з військового обліку.

кордон ФОП документи підприємці ТЦК та СП виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації