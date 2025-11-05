Розшук ТЦК чоловіків за кордоном — які наслідки можуть бути

Перевірка документів у чоловіка. Фото: ДПСУ

Територіальні центри комплектування можуть оголошувати в розшук військовозобов’язаних, які порушують правила військового обліку або ухиляються від мобілізаційних заходів. Зокрема, особи, оголошені ТЦК у розшук, можуть зіткнутися з низкою обмежень як в Україні, так і за її межами

Про це повідомили юристи від юридичної компанії.

Читайте також:

Які наслідки можливі для громадян, які порушують правила військового обліку за кордоном

Як пояснюють юристи, відсутність особи в Україні не звільняє її від обов’язку з’явитися до ТЦК або сплатити штраф у разі порушення. Якщо громадянин не оновив свої дані чи не повідомив про виїзд за кордон, територіальний центр має право надіслати повістку на зареєстровану адресу в Україні, внести людину до бази розшуку через систему "Оберіг" і навіть накласти штраф у заочному порядку.

Чи можуть заблокувати рахунки чоловікам за кордоном за порушення військового обліку

Крім того, у випадках системних порушень може бути відкрито виконавче провадження, що дає змогу арештовувати банківські рахунки або майно боржника. Якщо порушення має ознаки кримінального правопорушення, особа ризикує отримати статус підозрюваної й потрапити під кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

Чоловіки, які мешкають за кордоном, можуть дізнатися про накладений штраф або статус розшуку через державний портал "Резерв+" або поштові повідомлення. ТЦК має право ініціювати накладення штрафу навіть без особистої присутності громадянина, якщо зафіксовано докази порушення, наприклад підтвердження отримання листа або дані з реєстрів.

Що буде з чоловіком, який не оновлював свої дані ТЦК, але повернеться в Україну

Наслідки для українців, які перебувають за кордоном, можуть бути відчутними. Під час повернення в Україну прикордонники мають право затримати особу та передати її до ТЦК для перевірки. Якщо штрафи не сплачені, можливе блокування рахунків або примусовий продаж майна через виконавчу службу.

Водночас екстрадиція за адміністративні порушення, такі як несплата штрафу, не застосовується. Однак у разі відкриття кримінального провадження така підстава може бути використана для екстрадиції до України.

Додатково, за словами юристів, статус розшуку або наявність неврегульованих питань із військовим обліком може впливати на отримання консульських послуг. Деякі дипломатичні установи вимагають підтвердження відсутності в розшуку та оновлених даних у ТЦК для оформлення закордонних паспортів або інших документів.

Нагадаємо, громадяни, які досягли 25-річного віку і мають підстави для відстрочки, можуть оформити її без візиту до ТЦК.

Також Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє бронювати на підприємства навіть тих працівників, які не були на обліку в ТЦК або навіть перебували у розшуку.