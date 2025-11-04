Відстрочка після досягнення 25-річного віку - чи можна оформити відстрочку без ТЦК

Громадяни в ТЦК. Фото: korosten.today

Відстрочку від мобілізації можна оформити тільки після отримання статусу "військовозобов’язаний". Але після досягнення 25-річного віку громадянин зможе оформити відстрочку, не відвідуючи територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Автоматична зміна статусу на військовому обліку

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який починається з 25-річного віку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як йому оформити відстрочку від мобілізації в момент досягнення позначки 25 років.

"Після настання 25 років ТЦК зобов'язаний перевести Вас автоматично на облік військовозобов'язаних", — запевнив громадянина у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи треба йти до ТЦК за відстрочкою

Після цього, підкреслив юрист, можна починати оформлювати відстрочку. Причому, додав Айвазян, це можна зробити і без візиту до територіального центру комплектування.

"Далі Ви зможете сформувати е-ВОД через "Резерв+" або "Дію". Цей документ і буде належним ВОД, який Ви пред'явите у ЦНАП при оформленні заяви на відстрочку", — наголосив адвокат.

Щодо можливості оформлення відстрочки до досягнення 25-річного віку, то тут, підкреслив Юрій Айвазян, немає законної можливості.

"У статусі призовника Ви не зможете подати заяву на відстрочку, оскільки право на відстрочку мають військовозобов'язані", — підсумував юрист.

