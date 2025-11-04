Отсрочка по достижении 25-летнего возраста - можно ли оформить отсрочку без ТЦК

Отсрочка в 25 лет — как обойтись без визита в ТЦК
Отсрочку от мобилизации можно оформить только после получения статуса "военнообязанный". Но после достижения 25-летнего возраста гражданин сможет оформить отсрочку, не посещая территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Автоматическое изменение статуса на воинском учете
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который начинается с 25-летнего возраста.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как ему оформить отсрочку от мобилизации в момент достижения отметки 25 лет.
"После наступления 25 лет ТЦК обязан перевести Вас автоматически на учет военнообязанных", — заверил гражданина в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Надо ли идти в ТЦК за отсрочкой
После этого, подчеркнул юрист, можно начинать оформлять отсрочку. Причем, добавил Айвазян, это можно сделать и без визита в территориальный центр комплектования.
"Далее Вы сможете сформировать е-ВУД через "Резерв+" или "Дію". Этот документ и будет надлежащим ВУД, который Вы предъявите в ЦПАУ при оформлении заявления на отсрочку", — отметил адвокат.
Относительно возможности оформления отсрочки до достижения 25-летнего возраста, то здесь, подчеркнул Юрий Айвазян, нет законной возможности.
"В статусе призывника Вы не сможете подать заявление на отсрочку, поскольку право на отсрочку имеют военнообязанные", — подытожил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, что изменится в процессе отсрочки для ухода за родителями с ноября 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, сколько отсрочек продлили автоматически, без визита в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!