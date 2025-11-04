Видео
Україна
Отсрочка в 25 лет — как обойтись без визита в ТЦК

Отсрочка в 25 лет — как обойтись без визита в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 00:30
обновлено: 18:43
Отсрочка по достижении 25-летнего возраста - можно ли оформить отсрочку без ТЦК
Граждане в ТЦК. Фото: korosten.today

Отсрочку от мобилизации можно оформить только после получения статуса "военнообязанный". Но после достижения 25-летнего возраста гражданин сможет оформить отсрочку, не посещая территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Автоматическое изменение статуса на воинском учете

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который начинается с 25-летнего возраста.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как ему оформить отсрочку от мобилизации в момент достижения отметки 25 лет.

"После наступления 25 лет ТЦК обязан перевести Вас автоматически на учет военнообязанных", — заверил гражданина в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Надо ли идти в ТЦК за отсрочкой

После этого, подчеркнул юрист, можно начинать оформлять отсрочку. Причем, добавил Айвазян, это можно сделать и без визита в территориальный центр комплектования.

"Далее Вы сможете сформировать е-ВУД через "Резерв+" или "Дію". Этот документ и будет надлежащим ВУД, который Вы предъявите в ЦПАУ при оформлении заявления на отсрочку", — отметил адвокат.

Относительно возможности оформления отсрочки до достижения 25-летнего возраста, то здесь, подчеркнул Юрий Айвазян, нет законной возможности.

"В статусе призывника Вы не сможете подать заявление на отсрочку, поскольку право на отсрочку имеют военнообязанные", — подытожил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что изменится в процессе отсрочки для ухода за родителями с ноября 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, сколько отсрочек продлили автоматически, без визита в ТЦК.

ЦПАУ отсрочка ТЦК и СП военнообязанные призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
