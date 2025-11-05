Видео
ТЦК возьмутся за тех, кто скрывается за границей — что надо знать

ТЦК возьмутся за тех, кто скрывается за границей — что надо знать

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 06:30
обновлено: 06:44
Розыск ТЦК мужчин за рубежом — какие последствия могут быть
Проверка документов у мужчины. Фото: ГПСУ

Территориальные центры комплектования могут объявлять в розыск военнообязанных, которые нарушают правила воинского учета или уклоняются от мобилизационных мероприятий. В частности, лица, объявленные ТЦК в розыск, могут столкнуться с рядом ограничений как в Украине, так и за ее пределами

Об этом сообщили юристы от юридической компании.

Какие последствия возможны для граждан, которые нарушают правила воинского учета за рубежом

Как объясняют юристы, отсутствие лица в Украине не освобождает его от обязанности явиться в ТЦК или оплатить штраф в случае нарушения. Если гражданин не обновил свои данные или не сообщил о выезде за границу, территориальный центр имеет право отправить повестку на зарегистрированный адрес в Украине, внести человека в базу розыска через систему "Оберіг" и даже наложить штраф в заочном порядке.

Могут ли заблокировать счета мужчинам за границей за нарушение воинского учета

Кроме того, в случаях системных нарушений может быть открыто исполнительное производство, что позволяет арестовывать банковские счета или имущество должника. Если нарушение имеет признаки уголовного преступления, лицо рискует получить статус подозреваемого и попасть под уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Мужчины, проживающие за границей, могут узнать о наложенном штрафе или статусе розыска через государственный портал "Резерв+" или почтовые уведомления. ТЦК имеет право инициировать наложение штрафа даже без личного присутствия гражданина, если зафиксированы доказательства нарушения, например, подтверждение получения письма или данные из реестров.

Что будет с человеком, который не обновлял свои данные ТЦК, но вернется в Украину

Последствия для украинцев, которые находятся за границей, могут быть ощутимыми. При возвращении в Украину пограничники имеют право задержать человека и передать его в ТЦК для проверки. Если штрафы не оплачены, возможна блокировка счетов или принудительная продажа имущества через исполнительную службу.

В то же время экстрадиция за административные нарушения, такие как неуплата штрафа, не применяется. Однако в случае открытия уголовного производства такое основание может быть использовано для экстрадиции в Украину.

Дополнительно, по словам юристов, статус розыска или наличие неурегулированных вопросов с военным учетом может влиять на получение консульских услуг. Некоторые дипломатические учреждения требуют подтверждения отсутствия в розыске и обновленных данных в ТЦК для оформления загранпаспортов или других документов.

Напомним, граждане, которые достигли 25-летнего возраста и имеют основания для отсрочки, могут оформить ее без визита в ТЦК.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий бронировать на предприятия даже тех работников, которые не были на учете в ТЦК или даже находились в розыске.

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные розыск выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
