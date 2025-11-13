Военный учет и штрафы — за что реально наказывают в ТЦК

Работники ТЦК заполняют документы. Фото иллюстративное: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщей мобилизации, а вместе с этим растет внимание к соблюдению правил воинского учета. За их нарушение военнообязанные могут получить административные штрафы.

За что чаще всего штрафуют работники ТЦК сказал адвокат Роман Кичко в интервью "Украинскому радио".

Реклама

Читайте также:

От чего зависит решение ТЦК о наложении штрафа

По словам юриста, ТЦК имеют полномочия налагать штрафы, однако это не означает, что каждое нарушение автоматически заканчивается наказанием. Все зависит от того, обнаружили ли работники территориального центра факт нарушения и видят ли в нем состав административного правонарушения.

"Нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства будет иметь своим следствием, напомню, административную ответственность. Однако, всегда ли она наступит, зависит от ТЦК", — отметил юрист.

По его словам, Кодекс Украины об административных правонарушениях содержит несколько статей, которые предусматривают различные виды наказания. Так, статья 210 касается нарушения правил воинского учета, 210-1 - нарушение мобилизационного законодательства, а статья 211 - порча или потеря военно-учетных документов.

Кичко отметил, что на практике ТЦК часто не различают статьи 210 и 210-1, поэтому большинство штрафов налагаются именно за нарушение мобилизационного законодательства, даже если нарушение касалось только учетных правил.

"Я считаю, что с юридической точки зрения это некорректно, но, будем откровенны, даже суды не обращают на это внимание", — заметил адвокат.

Таким образом, военнообязанным стоит внимательно следить за состоянием своих военных документов и своевременно обновлять данные в ТЦК, чтобы избежать необоснованных штрафов и недоразумений во время проверок.

Напомним, юрист объяснил, существует ли определенное ограничение на количество штрафов, которые ТЦК может наложить на человека.

Если ТЦК направляет повестку, то существуют законные основания для отсрочки визита без рисков получить штраф.